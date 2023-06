Osimo, a 11 anni il pilota Mattia Giraldi partecipa al campionato nazionale

OSIMO – Il campionato italiano velocità Junior ha preso il via ad Ortona sul circuito internazionale d’Abruzzo. A gareggiare nella categoria Ohvale Gp-0 110, quella appena sopra le minimoto, per la prima volta anche l’osimano Mattia Giraldi, guidato quest’anno dal nuovo team We race-SM Pos Corse. Per l’undicenne, pilota di Campocavallo, sono stati mesi di avvicinamento durissimi. Il salto di categoria ha richiesto infatti uno sforzo di adattamento senza uguali, cui Mattia però non si è certo sottratto.

Quello intrapreso è un lavoro continuo di crescita, iniziato già nei mesi pre-gara con durissime prove singole ed anche stage all’estero. I tecnici del team stanno facendo affinare a Mattia i segreti, le astuzie e le potenzialità della nuova moto. Nella sua prima uscita stagionale si è ritrovato ad affrontare altri 15 giovanissimi piloti. Già nelle qualifiche ha fatto segnare il quinto tempo a soli due decimi dalla prima fila. In gara ha però pagato, soprattutto al via, l’emozione della nuova avventura. Infatti al semaforo verde è incappato in due partenze un po’ lente. Un handicap che non è più riuscito a colmare nonostante abbia poi lottato sul resto del tracciato per lunghi tratti ad armi pari con i suoi avversari. Al termine ha chiuso le due prove in ottava è in settima posizione, raccogliendo 17 punti totali che lo posizionano all’ottavo posto nella classifica generale.

Una prima uscita che ha fatto evidenziare ai suoi tecnici ottimi margini di miglioramento che lasciano ben sperare per i prossimi appuntamenti. Con questa ottica prosegue gli allenamenti al fine di migliorare le condizioni tecniche. Prossimo impegno in Umbria sull’autodromo di Magione l’11 e 12 giugno.