L’Orchestra filarmonica marchigiana ha un nuovo direttore artistico: è Francesco Di Rosa

ANCONA – È Francesco Di Rosa il nuovo direttore artistico dell’Orchestra filarmonica marchigiana. Il maestro, primo oboe nell’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, ricoprirà l’incarico fino a fine 2025 e raccoglie il testimone che gli cede Vincenzo De Vivo che aveva ricoperto finora la carica pro-tempore. Il nuovo direttore, considerato come uno dei migliori oboisti del panorama nazionale e internazionale, è stato individuato tra trenta nominativi che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse indetta dalla Form e pubblicata lo scorso dicembre, proprio con lo scopo di assegnare l’incarico di direttore artistico per il biennio in corso.

«È il termine di un percorso che ci è stato assegnato quando abbiamo ricevuto l’incarico come consiglio di amministrazione della Form – ha spiegato nella conferenza stampa il presidente Form, Fabrizio Del Gobbo –. In bocca al lupo a Di Rosa da parte di Vincenzo De Vivo che non può essere presente. Per quello che lascia come organizzazione, programmazione e strutturazione artistica, dobbiamo ringraziarlo per la disponibilità e l’affetto dimostrati nei confronti dell’istituzione e dell’orchestra. Venivamo da una situazione un po’ complessa, ma grazie ai miei colleghi del cda, raramente si è riusciti a lavorare così in armonia e compatti nella risoluzione dei problemi. La manifestazione di pubblico interesse ha ricevuto trenta domande, da nord a sud e anche da fuori Italia, tutte di buono e ottimo livello. Per statuto è il cda che indica il direttore artistico, ci siamo assunti la responsabilità di fare questa scelta, ne è uscita una decisione all’unanimità. Tra i tanti riscontri che abbiamo avuto abbiamo individuato nel maestro Di Rosa la persona più indicata, ma anche altre potenziali collaborazioni che valuteremo come inserire e che possono portare slancio e crescita dell’orchestra. Oggi ricomincia un ciclo, con un’eccellenza marchigiana a livello internazionale».

Quindi è stato il turno del nuovo direttore artistico, Francesco Di Rosa: «Sono molto orgoglioso di assumere questo incarico, ringrazio il cda e il presidente per la fiducia riposta in me, ce la metterò tutta, credo in questa istituzione, c’è un legame forte, negli anni l’ho vista crescere, c’è anche un disco che abbiamo registrato tanti anni fa, ne conosco le potenzialità. Una realtà sana, con De Vivo ci siamo visti nei giorni scorsi a Roma, ho chiesto a lui una collaborazione, mi piace fare squadra, tutte le forze individuate da questa selezione possono diventare delle risorse, quest’orchestra ha bisogno di crescere e di esprimere le proprie potenzialità. I marchigiani hanno un patrimonio importante e devono esserne orgogliosi, vorrei far crescere questo sentimento. Porterò la mia esperienza e conoscenza al servizio della Form, metto a disposizione le mie competenze e non vedo l’ora di cominciare».

Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco di Montegranaro, Endrio Ubaldi, l’assessore regionale Maura Nataloni, il consigliere regionale Marco Ausili, e il consigliere Form Luca Marziali.