Operazione Mari e Laghi sicuri, un Ferragosto “bollente” per la Guardia costiera delle Marche

ANCONA – L’operazione Mari e Laghi Sicuri 2025 condotta dalla Capitaneria di porto di Ancona si sta concludendo con numeri significativi che testimoniano l’intenso lavoro svolto durante la stagione estiva per garantire la sicurezza in mare e lungo le coste marchigiane. Il capitano di corvetta Matteo Verrigni, coordinatore dell’operazione, ha tracciato un bilancio dettagliato di questi mesi di attività che hanno visto impegnati uomini e mezzi della Guardia costiera su più fronti. «Nell’ambito dell’operazione Mari e Laghi Sicuri i compiti principali della Capitaneria di porto sono quelli di tutelare la sicurezza della navigazione, quella dei bagnanti, ma anche la difesa dell’ecosistema marino e costiero», ha spiegato Matteo Verrigni, sottolineando come l’attività predominante durante il periodo estivo sia stata il pattugliamento degli specchi d’acqua per garantire la sicurezza di chi naviga. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, la presenza di persone in mare aumenta considerevolmente e, di conseguenza, cresce anche la necessità di interventi di soccorso.

Uno degli aspetti più interessanti emersi dal bilancio riguarda il tipo di assistenza maggiormente richiesta durante l’estate: quella che coinvolge i piccoli natanti non propulsi meccanicamente. «Mi riferisco ai sup, alle canoe, che il più delle volte sono utilizzate anche da persone che si improvvisano alla giornata e che magari non hanno la piena consapevolezza dei rischi che corrono», ha precisato il coordinatore. Capita spesso che questi piccoli natanti si ritrovino a navigare lontano dalla costa, oltre i 300 metri previsti come limite per la loro navigazione, e quando sono sorpresi da una variazione delle condizioni meteomarine, vento e corrente li possono allontanare dalla riva rendendo molto difficile riconquistare la costa.

Il periodo di Ferragosto ha rappresentato il momento di massima intensità operativa. «Dal 14 al 17 agosto la presenza su tutte le Marche è stata massiccia, sono stati impiegati 18 mezzi nautici, a cadenza giornaliera», ha raccontato ancora Verrigni. Gli interventi sono stati sia di controllo, volti a garantire la sicurezza delle unità da diporto, sia quelli relativi alla balneazione a terra. La maggior parte delle sanzioni elevate in mare riguarda proprio la navigazione nelle aree riservate alla balneazione: 300 metri dove c’è spiaggia bassa e 100 metri in presenza di scogliere a picco. Durante questo breve ma intenso periodo sono stati undici gli interventi di soccorso e assistenza in mare. L’attività della Guardia costiera non si è però limitata alle acque. I controlli sono stati estesi anche agli stabilimenti balneari, dove gli operatori si sono concentrati sulla verifica della presenza delle dotazioni di soccorso necessarie e sul corretto svolgimento delle attività di salvamento. «I bagnini sono una risorsa importantissima nell’ambito della gestione dei soccorsi, perché permettono di garantire un immediato intervento soprattutto nei soccorsi vicini alla costa. E la nostra missione è anche quella di garantire che questo servizio venga svolto correttamente», ha sottolineato il capitano.

I numeri del bilancio parziale dell’operazione Mare Sicuro 2025 in ambito regionale parlano chiaro: da gennaio sono stati effettuati complessivamente 4.474 controlli, tra mare e terra, principalmente volti al rispetto delle prescrizioni del codice della nautica da diporto e delle ordinanze di sicurezza balneare. Nell’ambito di questa intensa attività di controllo, sono state rilevate 63 sanzioni amministrative per l’inosservanza delle norme in materia demaniale e del diporto, con la maggior parte delle violazioni riguardanti lo stazionamento e la navigazione delle unità a motore nell’area di mare riservata alla balneazione. A queste si aggiungono 29 sanzioni amministrative per accertate infrazioni in materia di pesca marittima, mentre sono stati rilasciati 189 bollini blu. Particolarmente significativo il dato sui soccorsi: 33 interventi via mare, di cui 14 relativi alla sola direzione marittima di Ancona, che hanno consentito di trarre in salvo 34 cittadini.

Ma l’attività della Guardia costiera non si ferma qui. Le operazioni coordinate dalla Capitaneria arrivano anche nelle cucine dei ristoranti che operano lungo il litorale. «L’attività di controllo riguarda anche la filiera ittica, nel periodo estivo gli stabilimenti balneari offrono anche servizio di ristorazione e abbiamo effettuato controlli anche in questo senso», ha spiegato Verrigni. La Capitaneria, infatti, si occupa del controllo del prodotto ittico che viene somministrato, facendo verifiche sulla tracciabilità e l’etichettatura, controlli diversi da quelli dei Nas che hanno competenza sugli aspetti igienico-sanitari. L’operazione Mari e Laghi Sicuri 2025 rappresenta dunque un impegno a 360 gradi che spazia dal controllo della navigazione da diporto alla salvaguardia dell’ecosistema marino, dalla verifica delle dotazioni di sicurezza negli stabilimenti balneari fino al controllo della qualità dei prodotti ittici. Un lavoro capillare che ha l’obiettivo di garantire un’estate sicura e serena lungo le coste marchigiane.