Operazione antiabusivi sulle spiagge di Palombina e Portonovo: sequestrati 1.300 articoli, foglio di via per un pluripregiudicato

ANCONA – Questa mattina 29 giugno, fin dalle prime ore del giorno, i poliziotti della Questura di Ancona, congiuntamente alla Polizia Locale di Ancona, ha effettuato un servizio antiabusivismo commerciale presso le spiagge di Palombina e Portonovo. Venivano fermati alcuni cittadini extracomunitari dediti al commercio abusivo su area demaniale, intenti a porre in vendita bigiotteria, abbigliamento e oggettistica varia senza aver conseguito il titolo autorizzativo di vendita. In particolare venivano posti sotto sequestro amministrativo ai sensi del D.lgs n.114/98, circa 1300 oggetti che verranno custoditi presso il comando Polizia locale in attesa di ordinanza di distruzione/ devoluzione. Le sanzioni ammontano ad un totale di circa 32.000 euro. Uno dei venditori abusivi, che risultava essere irregolare sul territorio nazionale, veniva accompagnato presso l’ufficio immigrazione per le formalità.

Durante le fasi di accertamento in spiaggia veniva individuato un soggetto che si aggirava con fare sospetto tra le cabine degli stabilimenti balneari di Palombina. Prontamente identificato è risultato essere un pluripregiudicato palermitano con precedenti per rapina, stupefacenti e che risultava avere a proprio carico numerosi fogli di via da vari comuni d’Italia. Con sè aveva uno zaino con oggetti vari da porre in vendita che venivano sequestrati in assenza di licenza, con una sanzione amministrativa pari ad euro 5mila. Il soggetto veniva quindi messo a disposizione dell’ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine, che elaborava nei suo riguardi F.V.O. con obbligo di ritorno a Palermo, disposto dal Questore Capocasa, con divieto di rientrare ad Ancona, per almeno un anno. I controlli congiunti, coordinati dalla Questura di Ancona, proseguiranno sul litorale al fine di arginare il fenomeno dell’abusivismo e prevenire ulteriori reati predatori.

Il Questore di Ancona: «Continua l’impegno della Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine per garantire ai cittadini ed ai vacanzieri momenti di spensieratezza e tranquillità nelle nostre località di mare».