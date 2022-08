Operata ad Ancona la gattina “Salva”, ora può mangiare

ANCONA – È stata operata e sta riacquistando poco a poco le forze la gattina “Salva”, trovata il 6 agosto scorso in via del Golfo, da una neo mamma di 26 anni che era uscita per fare una passeggiata . Un nome che non le è stato dato a caso. La micetta era davanti ad un cancello di un immobile abbandonato, sul ciglio della strada, quando è stata vista, tutta rannicchiata, a pochi centimetri dalle auto che passavano e che potevano anche investirla. La 26enne si era avvicinata e la micetta le era andata incontro in cerca di coccole. Non stava bene, il musetto era pieno di parassiti, l’orecchio mezzo mangiato. L’aveva rifocillata con acqua fresca e crocchette, poi si era messa alla ricerca di qualcuno che poteva curarla arrivando ad Annita Baroni, dell’associazione di volontariato “Stop Animal Crimes Italia”, nata poco tempo fa ad Ancona per dare aiuto agli animali che nessuno vuole. Annita era andata a prendere la gattina chiamandola appunto “Salva”. L’intervento, che è stato pagato in parte anche con le piccole donazioni arrivate alla associazione dopo l’appello fatto si Centropagina, è andato bene e alla micetta è stato asportato il tumore che le stava compromettendo un orecchio. Ora ha ripreso a mangiare e dovrà riacquistare forze per dichiararla fuori pericolo.

«La micetta Salva sta meglio – fa sapere Marisa Aquila della Lav, che segue passo passo il caso – è stata operata con successo e sta ricevendo ancora cure dal veterinario ma mangia e comincia a essere più attiva. La micina e la volontaria di Stop Animal Crimes che la ospita e la sta curando ringraziano di cuore le persone sensibili e generose che hanno contribuito alle spese veterinarie». La Lav ricorda che «se si è presenti a casi come quello di Salva vanno chiamati i vigili urbani che attiveranno l’Asur dato che i gatti che vivono in libertà sono di proprietà del sindaco». Si può continuate a donare per aiutare Salva ed altri animali soli al conto corrente della associazione:

IT30U0760113400001061974018 aperto su poste italiane e intestato a “Stop animal crimes Italia” con causale “micina Salva”.