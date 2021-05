Open day AstraZeneca a Falconara: tre giornate di somministrazioni del siero di Oxford

Prenotazioni al via sul portale dedicato. Campagna aperta agli uomini tra 40 e 80 anni e le donne tra 60 e 80. In totale vi sono 270 vaccini disponibili

FALCONARA – Tre giorni di vaccinazioni AstraZeneca, domani, sabato e lunedì, al centro vaccinale Leopardi: potranno partecipare gli uomini compresi nella fascia d’età tra 40 e 80 anni e le donne dai 60 agli 80 che non presentano particolari patologie. Il Comune di Falconara lancia gli «open day AZ». Al via le prenotazioni sul portale dedicato, accessibile attraverso il link: https://tinyurl.com/yp566nj6.

I posti disponibili sono in tutto 270 e già presenti in una sezione dedicata dello stesso portale. Al completo il primo giorno disponibile (domani, venerdì 21), mentre rimangono alcuni posti per sabato (22) e lunedì (24 maggio). L’obiettivo è quello di vaccinare il maggior numero di persone mettendo a disposizione tutte le dosi del siero di Oxford arrivate a Falconara e non destinate ai richiami.

Accanto a questa iniziativa, tuttavia, rimarranno confermate le somministrazioni già programmate (anche con altre tipologie di vaccino) nelle stesse giornate del 21, 22 e 24 maggio. Ad oggi sono 1.944 i vaccini delle diverse case farmaceutiche inoculati nella struttura di via dello Stadio. L’attività, garantita da 18 medici di Falconara grazie al supporto di decine di volontari e infermieri, è partita il 12 aprile scorso su chiamata degli stessi medici di medicina generale. Dal 7 maggio il punto vaccinale è stato aperto a tutti i falconaresi che rientrano nelle varie fasi della campagna nazionale vaccinazione, proprio grazie al portale per le prenotazioni online.