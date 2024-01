Offagna, il sindaco Ezio Capitani tira il bilancio del 2023

Dall'edilizia scolastica alla sicurezza, ecco l'anno appena chiuso in punti e qualche anticipazione per il 2024 appena iniziato

OFFAGNA – Sono stati affidati i lavori per la messa in sicurezza del plesso scolastico storico di Offagna e per la ristrutturazione dell’ex supermercato, lavori che dovranno essere terminati entro il termine previsto in 120 giorni e che dovrebbero consentire il trasferimento delle scuole medie prima dell’anno scolastico. Previsto anche l’acquisto di un nuovo scuolabus. Ad affermarlo il sindaco Ezio Capitani in sede di bilancio, quando ha colto l’occasione anche per trarre le fila di un anno intenso.

«È stato assunto un agente di polizia locale così da completare il programma di copertura dell’intero organico comunale vacante dopo il quasi totale turnover degli ultimi anni. Resta la grave carenza di personale esterno – ha aggiunto -. A novembre è stato finanziato il progetto di Accordo agroalimentare d’area con un finanziamento di circa 800mila euro con il Comune di Osimo che consentirà la pulizia dei fossi di scarico delle acque meteoriche dei tre crinali di Offagna. Entro i primi mesi dell’anno contiamo di ottenere il rinnovo dell’autorizzazione per l’uso della palestra comunale per pubblico spettacolo, per cui siamo impegnati da mesi con l’esecuzione di lavori in base alla prescrizioni ricevute in sede di Commissione. La straordinaria stagione di eventi che hanno caratterizzato Offagna nel corso del 2023, praticamente con una manifestazione o iniziativa a settimana, ha portato a destinare i riconoscimenti di fine anno alle associazioni di questo settore e per il 2024 è intenzione dell’Amministrazione destinare i riconoscimenti a queste e agli enti del settore sociale ricreativo per la loro preziosa attività».