Offagna, in partenza l’estate delle feste

OFFAGNA – Offagna si presenta alla prossima stagione con un programma fitto di eventi grazie alla collaborazione tra Comune, operatori economici e le tante associazioni del Paese.

«Siamo uno dei borghi più belli d’Italia, bandiera Arancione e membro della Riviera del Conero, ci confermiamo quindi centro di attrazione turistica di eccellenza», dice il sindaco Ezio Capitani. Il debutto è stato già una settimana fa con Offagna in Fiore ad animare il centro storico ma si entrerà nel vivo dal 4 al 5 giugno con la Festa di campagna del Consorzio Terrior Marche a Villa Malacari con degustazioni guidate e convegni. Da giugno a settembre ogni lunedì degustazioni a Villa Malacari, ogni martedì e mercoledì “Aperitivi sotto la Rocca” del bar “Dalle Donzelle”, ogni giovedì degustazioni alla Vigna della Cava.

Dal 16 al 18 giugno Buskers festival con musica e arti di strada. Il weekend dopo il torneo di volley Senza Frontiere al PalaBramucci con squadre femminili dalla città gemellata polacca di Malbork. Il 24 giugno “Una notte romantica” proposto dall’associazione dei Borghi più belli d’Italia per celebrare l’amore. Il 27 giugno “Escursione poetica” a cura de La Punta della Lingua con trekking e aperitivo. L’1 e 2 luglio “Offagna Crea” con mostra di prodotti artigianali e arti figurative, eventi all’aperto e stand gastronomici.

Dal 7 al 9 luglio la Notte Bianca dei Bambini, il 15 la Fisiorchestra marchigiana in concerto in piazza del Comune a ingresso libero. Il 18 passeggiata storico naturalistica con visita al Museo della Liberazione d’Ancona e degustazione all’orto botanico della Collina Dorata. Dal 22 al 29 luglio le Feste medievali con le classiche rievocazioni storiche, tra mercati, spettacoli, stand e disfida in arme tra rioni. Il 4 agosto in piazza del Maniero ritorna New Evo con musiche leggendarie, contemporanee e sperimentali. Venerdì 19 e 26 agosto la tappa di Ancona Jazz con concerti in piazza del Maniero e Villa Malacari. Il 2 e 3 settembre Pompieropoli al campo sportivo Falaschi con l’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco che propone attività ludiche per bambini. Infine il 9 e 10 settembre la classica Fiera del Colombaccio con mostra mercato artigianale e di animali.