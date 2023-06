“Offagna crea”, al via la due giorni di valorizzazione del borgo medievale

OFFAGNA – Riqualificare il centro storico di un piccolo magico borgo riaprendo antiche botteghe dismesse, valorizzare artisti locali inondando il paese di arti e spettacoli, coinvolgere i più piccoli nel segno dell’amore, con iniziative di beneficenza e laboratori, ma anche stand gastronomici e un segno tangibile da lasciare in dono al Comune. Ecco la prima edizione di “Offagna Crea”, manifestazione che sarà lanciata questo fine settimana (1 e 2 luglio) ma che riproporrà lungo tutta l’estate, ad ogni evento in programma nel cartellone estivo offagnese, le botteghe di arti e mestieri.

Saranno rianimate da artisti locali che trasformano legno, carta, ceramica, tele, tessuti, stampe, oro, smalti e pietre e in opere d’arte, sculture, dipinti, gioielli, abiti, riproduzioni e foto. Otto i locali che erano inutilizzati e che, grazie ad Offagna Crea, saranno riaperti questa estate tra via dei Tornei, via dell’Arengo e piazza del Maniero, evidenziando che ad Offagna si crea bellezza. A proporre la manifestazione che punta a valorizzare studi e opere di artisti locali è l’associazione La Rinascita delle Muse dello storico, scrittore e già assessore alla cultura di Offagna, Fabrizio Bartoli, assieme a Mauro Lucangeli, offagnese doc, tra i fondatori delle storiche Feste Medievali nonché artista capace di realizzare quadri usando sassi dipinti. Con la collaborazione delle società Cintioli di Castelfidardo, Lucangeli & Bonventi assicurazione e Bcc di Filottrano, con il patrocinio del Comune e la partnership di Polo Museale Offagna e associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, Offagna Crea permetterà a 21 artisti locali di esporre le proprie creazioni e far conoscere le proprie abilità nelle otto botteghe che apriranno al pubblico l’1 luglio e saranno visitabili ogni sabato e domenica durante la stagione estiva.

Per lanciare l’iniziativa è stato allestito un ricco programma di eventi nel primo weekend, con laboratori per bambini e adulti (su prenotazione) in ognuna delle botteghe aperte, stand gastronomici, conferenze e spettacoli musicali. Maxi pannelli saranno trasformarti da famosi street artist sviluppando i loro interventi sul tema della Concordia, dal latino Cum-Cor, “con il cuore”. E’ con questo incipit che saranno coinvolti i più giovani, i bambini della scuola di Offagna e chiunque voglia partecipare a “Iam project”. Una iniziativa di beneficenza che metterà all’asta le opere di street art all’insegna del cuore realizzate dai piccoli e il cui ricavato sarà devoluto al Centro Oncologico della Regione Marche. I murales sui cinque grandi pannelli esposti negli angoli più suggestivi del centro dagli street artist e realizzati in loco saranno invece donati al Comune con l’intento di abbellire luoghi pubblici di Offagna e migliorarne il decoro urbano.

Il programma

Sabato primo luglio (alle ore 15) apertura delle botteghe con esposizioni, realizzazioni e laboratori. Alle 16 in sala consiliare conferenza dal tema “Concordia Armonia Bellezza”. In piazza del Comune e del Balestriere la realizzazione dei murales e sotto la galleria dell’Orologio il Fotogallery show a cura di IAM project. Alle 18 laboratori all’aperto e spettacoli itineranti mentre dalle 21.30 il concerto de “Il Duo Acefalo”. Domenica 2 luglio apertura delle botteghe dalle 9, con i murales realizzati sul posto dalle 10.30. Dalle 16 di nuovo Fotogalley show nella galleria dell’Orologio, musiche e danze itineranti nelle vie del centro e laboratori a cielo aperto, mentre in piazza del Comune l’iniziativa di beneficenza “Dai il colore al tuo cuore” con Iam project. Per concludere alle 21.30 il concerto delle Anime Nere. Durante le due serate, sempre a ingresso libero, sarà possibile usufruire degli stand gastronomici allestiti in centro.