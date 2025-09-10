In Italia meno donne completano laurea rispetto alla media Ocse, inoltre il Paese ha un alto numero di adulti con un basso livello di alfabetizzazione. È la fotografia scattata dal report Education at a glance 2025. Secondo l’indagine rispetto a una media Ocse del 27%, in Italia il 37% degli adulti, di età compresa tra 25 e 64 anni ha competenze alfabetiche di I livello o inferiore. L’Italia è ultima per numero di giovani laureati: solo uno su tre contro una media Ocse che tocca il 50%.

In tutti i Paesi, le donne che si iscrivono a corsi di laurea triennale hanno maggiori probabilità, rispetto agli uomini, di completare con successo gli studi universitari entro i tre anni successivi alla conclusione prevista del corso di studi. In Italia però c’è un gap di genere che tocca i 10 punti percentuali: 61% per le donne rispetto al 51% per gli uomini. Nel Paese la percentuale di immatricolati a corsi di laurea triennale che abbandonano gli studi dopo il primo anno è identica alla media dell’Ocse, pari al 13%.

Il report mette in luce anche che la mobilità internazionale degli studenti universitari continua ad aumentare in tutta la zona Ocse, con alcuni Paesi che hanno registrato una crescita sostanziale della percentuale di studenti internazionali tra il 2018 e il 2023. Nella zona Ocse, in media, gli studenti internazionali o stranieri rappresentavano il 7,4% degli universitari, rispetto al 6% registrato nel 2018. L’Italia è stata uno dei pochi Paesi che non ha registrato un aumento, con una percentuale in calo dal 5,6% al 4,8%.

«I dati emersi fondamentalmente, come sempre purtroppo, fotografano un andamento che è strutturale e in negativo per l’Italia» commenta il professor Francesco Orazi, docente di sociologia dei processi economici all’Università Politecnica delle Marche. «Da 25 anni a questa parte abbiamo avuto un tasso di laureati sulla popolazione attiva nettamente inferiore a quello della media Ocse – prosegue -, quindi nulla di nuovo, ma anzi semmai c’è un aggravamento sostanziale di tutta una serie di problemi connessi a questa staticità, come ad esempio l’enorme numero di analfabeti funzionali, ovvero di persone che pur avendo tutti i requisiti formali dell’alfabetizzazione, non sono in grado di comprendere in maniera adeguata un messaggio televisivo o piuttosto il contenuto letto all’interno di un libro o di un articolo scrollato su un cellulare».

Secondo l’esperto «l’Italia è un Paese che ha sempre male investito sulle competenze, sull’università e che sta continuando a investire male o addirittura a disinvestire sull’università pubblica e sulla ricerca. Basta vedere come è stato utilizzato il PNRR per fare contratti a ricercatori, contratti triennali per ricercatori che sono in scadenza e che non saranno mai occupati, ce ne sono circa 5 mila, in gran parte over 40 che a fine 2025 ‘saranno per strada’: questo significa dissipare risorse e significa non puntare sull’università pubblica, e questa è una strategia sbagliata, che parte da lontano e che oggi però trova un’alternativa che ha anche nel Governo una sponda molto forte, con il taglio del 10% del Fondo di finanziamento ordinario per le università che c’è stato nell’anno accademico precedente e che probabilmente sarà anche riproposto nel nuovo anno accademico».

Orazi punta anche il dito contro «le università online». «Assistiamo – dice il docente Univpm – ad uno svuotamento sostanziale dell’università pubblica, ad uno svuotamento sostanziale della scuola pubblica e ad una cultura del privato nell’istruzione».

«Avremo il paradosso di tassi di laureati un po’ più alti, da qui ai prossimi 10 anni, ma con un’ignoranza crescente», spiega. Anche «i dati che vedono le donne italiane meno laureate di quelli dei Paesi Ocse e i maschi allo stesso modo meno laureati, sono un po’ figli di questo stato di cose, che non è uno stato di cose odierno, è uno stato di cose di lungo periodo, che mostra, come diceva Orson Welles, che l’Italia è il Paese con ‘la borghesia più ignorante d’Europa’, una caratteristica che già era stata messa in evidenza da Gramsci anni prima».