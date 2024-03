Ocean Viking, 23 migranti trasferiti a Catania: 336 diretti ad Ancona

ANCONA – Sono 336 le persone a bordo della Ocean Viking attese il 18 marzo al porto di Ancona. Nella notte di ieri 23 persone sono state trasbordate al porto di Catania e quindi il numero dei migranti a bordo è passato da 359 a 336. La nave umanitaria dell’ong Sos Mediterranee approderà alla banchina 19 del capoluogo marchigiano.

L’arrivo della Ocean Viking ad Ancona è posticipato alle 19 del 18 marzo. Tra i migranti a bordo 43 sono minori stranieri non accompagnati, i quali verranno accolti nelle strutture delle Marche, mentre gli altri saranno distribuiti tra Lazio, Puglia e Toscana. Al momento non è noto se fra i 23 migranti trasferiti a Catania ci sono anche alcuni minori stranieri non accompagnati.