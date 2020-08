Obbligo di tampone per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna: il ministro Speranza firma l’ordinanza

La decisione è stata presa in serata dal Ministro della Salute Roberto Speranza a seguito dell'aumento dei casi di Covid-19 legati ai vacanzieri di rientro in Italia. Divieto di ingresso anche per chi arriva dalla Colombia

«Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti». Ad annunciarlo, nella serata di oggi (mercoledì 12 agosto) è il Ministro della Salute Roberto Speranza che ha quindi confermato – tramite un post social – quanto era già emerso in giornata.

L’aumento degli ultimi giorni dei casi di Covid-19 nel nostro Paese, dovuto anche al ritorno di molti cittadini da paesi europei e non solo, aveva sin da subito generato allarme e da alcuni giorni era nell’aria la possibilità di misure più stringenti e mirate per controllare tutti i rientri in Italia e mappare quindi la situazione pandemica.

Il Ministro Speranza questa sera ha ufficializzato l’entrata in vigore della nuova ordinanza che quindi sottopone a tampone obbligatorio tutte le persone che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Divieto di ingresso in Italia inoltre per chi arriva dalla Colombia.

La Regione Marche, qualche ore prima dell’annuncio del Ministro Speranza, stava predisponendo una analoga ordinanza in attesa dell’accordo tra il Governo e la Conferenza delle Regioni; ordinanza che era stata messa in stand-by in attesa appunto di disposizioni ministeriali che, da ora, interessano tutto il territorio nazionale.

Sul territorio nazionale, alcune regioni come la Sicilia, l’Emilia Romagna, la Toscana, la Puglia e la Campania avevano già emanato norme analoghe o simili come l’obbligo di test o di quarantena per le persone di ritorno da viaggi in paesi dove i contagi erano aumentati nelle ultime settimane.