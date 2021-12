Dall’8 dicembre ad Ancona obbligo di mascherine all’aperto. Mancinelli: «La sicurezza è nelle nostre mani»

ANCONA – Continua il trend in crescita dei contagi nel capoluogo. Il sindaco Valeria Mancinelli firma l’ordinanza che impone l’obbligo di mascherina anche all’aperto dall’8 dicembre al 9 gennaio nelle zone di maggior afflusso: Piazza Cavour, Viale della Vittoria (durante i mercatini), Corso Garibaldi e traverse, Corso Mazzini, Piazza Roma e Piazza d’Armi (durante il mercato) dalle 9 alle 22. In Piazza del Papa dalle 17 all’1.

La prevenzione

Una misura preventiva per salvare il Natale. È così che l’ha definita il primo cittadino di Ancona che già verso la fine della scorsa settimana aveva annunciato la possibile stretta.

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli

«Un obbligo necessario di buon senso, prima ancora che giuridico» aveva affermato il sindaco durante una diretta sulla sua pagina Facebook. E puntuale come sua prassi, l’ordinanza è arrivata. «Anche i controlli saranno intensificati – continua il sindaco – così come le sanzioni per chi non dovesse rispettare questo obbligo. Mi raccomando, la nostra libertà conquistata con la sicurezza è nelle nostre mani». E come annunciato, è cominciata anche l’opera di monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine. Sanzione di 400 euro per chi non indossa la mascherina nei luoghi indicati dall’ordinanza. Ma anche per i clienti e i gestori dei locali che non rispettano le regole imposte dall’ultimo decreto per l’accesso nelle attività di somministrazione con Super Green Pass. La task force delle divise è composta da polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e provinciale. Il tutto sotto il coordinamento del Comitato per la sicurezza presieduto da Questura e Prefetto.

I dati sui contagi

Intanto dalla Regione arrivano anche gli ultimi dati sui contagi ad Ancona. Si conferma il trend in costante aumento: 468 i positivi di oggi (6 dicembre), 27 in più del giorno precedente. Mentre i cittadini sottoposti a misura di quarantena sono 632, contro i 648 di ieri. In tutta la provincia sono 38.685 i casi di positività al Covid ad oggi registrati. Un numero molto probabilmente destinato a crescere e che potrebbe addirittura spingere il capoluogo verso la zona gialla proprio sotto il periodo di Natale. Eventualità che tutti, specie le categorie economiche, sperano di scongiurare. Ma il virus sta continuando a correre veloce, soprattutto tra i più giovani. Attualmente sono in tutto 3.210 gli anconetani in isolamento domiciliare per covid e per contatti diretti con positivi. Di questi sono asintomatici 3.052, con sintomi 158.