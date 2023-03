Nuovo singolo per Still Alice, ospite di Rai2: «Sanremo mi è piaciuto ma ora voglio esibirmi nella mia Ancona»

ANCONA – «Vi presento il mio nuovo singolo. Si chiama Daydream e io sono Still Alice». Si presenta così per annunciare il suo ultimo singolo l’artista anconetana divenuta celebre su Tik Tok per le sue imitazioni di Harry Styles, il suo beniamino.

Alice Mezzetti, laureata all’università di Bologna, ha intrapreso la sua carriera musicale di recente. Lo scorso lunedì 6 marzo ha pubblicato Daydream: «Le sonorità pop e dance sono le protagoniste del pezzo, che rappresenta la quarta collaborazione con il producer di La Spezia EXA», al secolo Andrea Antognetti.

La spensieratezza e la leggerezza del brano sono riprese anche dalla copertina, «con un’immagine alquanto particolare, che racchiude il concetto principale della canzone» – spiega Alice, raggiunta al telefono nel bolognese.

La copertina del nuovo singolo

Uno dei versi della canzone recita ˈYou keep it so sweet, living in a Daydreamˈ significa letteralmente: ˈRendi tutto più dolce, viviamo in un sogno ad occhi apertiˈ. «Il titolo del brano, scritto con delle letterine di zucchero, simboleggia proprio come la vita sia più dolce quando si costruisce una realtà diversa, parallela, che esiste solo nel nostro immaginario» – dice lei.

Se mai scriverà in italiano? «Mai dire mai» – risponde Alice, che ascolta però quasi esclusivamente musica anglofona: «Ormai, il mio cervello mi porta a scrivere e cantare in lingua straniera, ma in tanti mi chiedono di lanciarmi sull’italiano. Chissà…».

Reduce dal tifo sanremese, Still Alice ha particolarmente apprezzato Lazza e i Coma Cose: «Bene che ci siano i giovani al festival». Ora, il sogno dell’artista sarebbe esibirsi nella sua città, Ancona, magari in qualche location estiva, «tipo il Lazzabaretto».

«Il brano è nato per puro caso e, quando l’abbiamo presentato durante la performance live a Bologna, è diventato subito il preferito del pubblico. Era chiaro che dovesse essere il prossimo singolo» – scherza la cantante, con un passato (anche) da ballerina – In attesa delle date dei prossimi live (i più imminenti sono previsti a Bologna e Ancona), il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Intanto, qualche giorno fa, Alice è stata ospite del programma tv “Viva il videobox“, che va in onda dopo “Viva Rai2”, di Rosario Fiorello: «È stata un’esperienza bella e divertente – fa sapere – ho cantato Daydream e As it was, di Harry Styles, in versione riarrangiata. Poi, al regista stavo simpatica e mi ha fatto addirittura fare dei lanci del programma (ride)».