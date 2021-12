Le vaccinazioni procedono spedite nella sede della pinacoteca. Sopralluogo del primo cittadino per ringraziare chi s'impegna per la comunità

FALCONARA – Personale numeroso, organizzazione nei minimi dettagli e una nuova struttura che ha consentito un ulteriore salto di qualità nella campagna di vaccinazione. Piace e funziona il nuovo centro vaccinale di Falconara: tra giovedì e venerdì sono state somministrate 445 dosi (190 il primo giorno, 255 il secondo). E tra i volontari non manca la soddisfazione per essere ripartiti con questo importante servizio rivolto alla popolazione, dopo l’esperienza fantastica del Leopardi (aprile-agosto), quando la città è diventata la prima nella provincia per cittadini con almeno una dose ricevuta.

Proprio ieri, venerdì 17 dicembre, il sindaco Stefania Signorini è passata alla pinacoteca francescana, nuova sede dell’hub vaccinale falconarese, per rendere merito ad infermieri, medici e volontari, ai quali si è aggiunta anche la Croce Rossa Italiana. Il primo cittadino ha incontrato proprio Alberto Mancinelli della Cri: «Questa collaborazione con la Croce Rossa – ha detto – ha arricchito una grande famiglia, quella composta da tutti coloro che dalla scorsa primavera si sono messi a disposizione della comunità per consentire ai falconaresi di vaccinarsi nel proprio territorio».

Vale da dire: medici di famiglia, volontari del gruppo comunale di Protezione civile, del Gruppo Amici per lo Sport, Croce Gialla di Falconara e Anteas, che hanno permesso al Comune di riattivare il centro vaccinale di prossimità, ma in una nuova sede di piazza Sant’Antonio. Un altro ringraziamento del sindaco è andato a padre Lorenzo Turchi, direttore della biblioteca storico-francescano picena di Falconara Marittima, che ha messo a disposizione la pinacoteca fino alla fine di febbraio. A dicembre il centro sarà aperto 22, 23, 29 e 30 dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 (clicca qui per il calendario completo).