Due nuovi campi da Padel e maestri di alto livello al Numana Blu Island – Family & Sport Resort – VIDEO

NUMANA – È Padel-mania in Italia. Più di 350 mila praticanti, che superano il milione se si considerano anche i giocatori saltuari. Oltre 3500 campi. La disciplina figlia del tennis e cugina dello squash sta conquistando persone di tutte le età, da nord a sud del Paese. Vertiginosa la sua crescita nell’ultimo triennio.

Paddle Corporation, azienda leader nella realizzazione di campi da padel dal design moderno, è stata una delle prime imprese italiane a credere in questo sport, investendo fortemente in ricerca e puntando su soluzioni all’avanguardia in termini di prestazioni e di sicurezza. In breve è divenuta un punto di riferimento nazionale e internazionale.

Un’eccellenza imprenditoriale che ha legato il proprio nome a un’altra eccellenza, ma del settore turistico-ricettivo: il Numana Blu Island – Family & Sport Resort, fiore all’occhiello della costa adriatica e dell’incantevole riviera del Conero dove relax, sport, divertimento, animazione e comfort si fondono per stupire la clientela.

Due i campi realizzati nella meravigliosa struttura a pochi passi da mare Adriatico. Materiali di altissima gamma ed elementi di pregio per rendere il Padel un’esperienza indimenticabile. Di livello mondiale anche gli istruttori, messi a disposizione della Fusion Padel Team, un’accademia fondata dal maestro argentino Manu Moreira che gestisce ben otto circoli fra Marche e Umbria avvalendosi di insegnanti di riconosciuta fama.

Arturo Neumann

«Con Andrea Rossetti di Paddle Corporation mi sono trovato subito bene – riferisce Arturo Neumann, proprietario del Numana Blu Island – Family & Sport Resort -. Mi è piaciuto il suo modo di fare, la sua attenzione ai dettagli, ed è nato un bel rapporto professionale. Sia a me che a lui piacciono le cose fatte bene. Abbiamo realizzato due campi di altissima qualità in sessanta giorni, tutto è funzionato perfettamente. Come qualsiasi attività sportiva, quindi, ho ritenuto doveroso individuare dei validi insegnanti di padel. Con Manu Moreira, maestro indiscusso di questa disciplina, è nata una bella collaborazione. Due partner di altissimo livello, insomma, per diventare un vero e proprio biglietto da visita delle Marche, con l’obiettivo di convincere i turisti a trascorrere le vacanze in questo bellissimo territorio».

«Fusion Padel Team nasce nel 2019 per valorizzare e promuovere questo sport – ricorda Manu Moreira -. Gestiamo diversi circoli nel centro Italia e il nostro punto di forza è il saper fare squadra per migliorarci giorno dopo giorno. Cerchiamo di avvicinare quante più persone possibili a questo sport, trasmettendo le nostre conoscenze e i valori».