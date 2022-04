Nuovi alberi a Posatora per la Giornata mondiale della terra

ANCONA – In occasione della 52esima Giornata mondiale della Terra (Earth Day) creata per sensibilizzare i cittadini alla tutela del nostro pianeta, il Comitato spontaneo di Posatora, in collaborazione con il circolo Belvedere “Giuseppe di Vittorio e Achille Grandi” di Posatora, e il circolo naturalistico il Pungitopo non hanno voluto far mancare il proprio impegno. Alle ore 15.30 di oggi, venerdì 22 aprile, saranno piantati dai volontari due esemplari di tiglio di una certa altezza p, mentre un altro piccolo tiglio ed un acero campestre verranno posti a dimora nelle vicinanze della vecchia chiesa parrocchiale, che risale al secolo XVI.

I nuovi alberi sostituiscono altre essenze, tra cui due olmi di buone dimensioni, tagliati lo scorso autunno. Sulle piante saranno apposti dei cartellini che «siano non solo di celebrazione della giornata, ma anche di stimolo all’impegno personale dei cittadini per salvaguardare il nostro pianeta, rispettando in primo luogo gli alberi, che sono gli indispensabili e silenziosi compagni dell’esistenza umana. Gli alberi emettono ossigeno, filtrano gli inquinanti e donano l’ombra nelle giornate più calde, gratuitamente. E richiedono solo un po’ di attenzione, magari annaffiandoli».