Nuove donazioni per i mezzi di soccorso della Croce Gialla di Ancona

Si tratta di saturimetri. In prima linea per la onlus dorica la C&B Rappresentanze e le famiglie Gasparini e Santini

ANCONA – Settimana, questa, all’insegna della solidarietà per la Croce Gialla dorica grazie ad una serie di donazioni. La C&B Rappresentanze ha infatti donato dei saturimetri. Questi sono strumenti particolarmente utilizzati in quanto consentono di rilevare in tempo reale due parametri vitali ovvero la frequenza cardiaca ma sopratutto la saturazione, la quantità di ossigeno nel sangue. Un altro saturimetro con tanto di targhetta è stata donato dalla famiglia Gasparini e dalla famiglia Santini in memoria di Giancarlo Santini.

La consegna del materiale è avvenuta nei locali della Croce Gialla di Ancona.