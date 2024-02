Ancona, la “nuova vita” di Mobilità & Parcheggi è già cominciata

ANCONA – Mobilità & Parcheggi cambia volto, nome e missione: la modifica dello statuto è stata approvata nei giorni scorsi dalla commissione e passerà al vaglio definitivo del prossimo consiglio comunale fissato per il 21 febbraio. Non si chiamerà più Mobilità & Parcheggi ma Ancona Servizi, l’azienda interamente partecipata dal Comune. Direttore resterà Giorgio Luzi mentre il nuovo amministratore unico sarà Andrea Ciccarelli, che prenderà il posto di Andrea Corinaldesi. La partecipata avrà nuovi incarichi e competenze: non soltanto parcheggi e permessi di sosta, come pure aree cimiteriali, ma potrà organizzare e finanziare grandi eventi, e occuparsi anche della manutenzione delle strade e del verde, quest’ultimo di competenza dello stesso assessore Daniele Berardinelli che ha la delega anche su M&P: «La realtà di M&P sta cambiando – afferma Daniele Berardinelli –. Abbiamo iniziato ad affidarle alcune competenze che vanno al di là della gestione dei parcheggi, l’esempio sono i servizi cimiteriali. Ma avrà anche diversi altri incarichi, stiamo ragionando sulla gestione dei bagni pubblici, per esempio. Prima, ovviamente, dovrà esserci l’approvazione della variazione dello statuto nel prossimo consiglio comunale».

Nuovo nome, ma anche una rinnovata mission: «Potremmo poi affidarle anche la manutenzione del verde: la futura Ancona Servizi diventerà una multiutility che si occuperà di diversi servizi per il Comune stesso ma anche per altri enti e Comuni, all’interno di quel 20% previsto dalla legge. Una svolta importante», prosegue Berardinelli. Ancona Servizi si occuperà anche di eventi, ma questa funzione era già prevista nel precedente statuto, come spiega ancora l’assessore: «Si occuperà anche di eventi, ma questo era un aspetto già contemplato e infatti abbiamo già assegnato alla futura Ancona Servizi anche la coorganizzazione dell’UlisseFest, insieme a Lonely Planet, (la festa del viaggio, kermesse dedicata al turismo che si svolgerà ad Ancona dal 5 al 7 luglio, ndr)». Quanto all’ingresso di capitali di privati in M&P/Ancona Servizi, Berardinelli conclude: «È stato inserito in statuto perché lo abbiamo modificato in vari aspetti e abbiamo inserito anche questo, ma non è assolutamente previsto. Invece, visto che l’idea è quella di far crescere Ancona Servizi come volume d’affari e come competenze, ci sarà la possibilità di dotarla di un consiglio d’amministrazione composto da tre a cinque membri con un presidente». Al momento, infatti, c’è solo un amministratore unico, che sarà, appunto, Andrea Ciccarelli.