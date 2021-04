Ancona, la nuova piazza Diaz prende forma tra i pareri favorevoli degli esercenti

ANCONA – Piazza Diaz inizia il suo restyling. La storica e gloriosa piazza anconetana, nel cuore del viale della Vittoria, presto mostrerà il suo nuovo volto agli anconetani e lo farà mettendo l’accento sulle sue principali peculiarità. In primis la nuova fontana, frutto di un investimento di grande spessore da parte dell’amministrazione comunale volta alla riqualificazione dell’intera piazza.

La pompa della vasca, una volta svuotata quest’ultima, è stata sostituita da una più moderna che possa garantire un altro tipo di movimento sul fondo. Modifica anche per quel che concerne l’impianto elettrico destinato ad illuminare nelle ore di buio con un ampia luce. Fontana ma non solo. Come gli stessi esercenti della piazza hanno richiesto, gli interventi hanno riguardato la manutenzione degli alberi, il verde pubblico, lo sfalcio di alcune radici. Insomma, un nuovo volto a quella che per molti è stata la piazza dove sono cresciute intere generazioni.

Non mancheranno le ulteriori migliorie nei prossimi mesi che renderanno nuovamente Piazza Diaz una piazza moderna, caratteristica e all’avanguardia. Al fianco del Comune si sono schierati anche altri partner, come AnconAmbiente ad esempio, che stanno contribuendo attivamente alla realizzazione dei vari step. Fondamentale, in questa fase, l’apporto anche degli esercenti della piazza che si sono detti felici e soddisfatti di questi interventi.

È di questo avviso Angelica Carretta dello studio fotografico “Foto Video Carretta” di piazza Diaz 3: «Giusto dare un volto nuovo alla piazza e giusto farlo partendo dalla storica fontana. Da anni è lì ma, con il passare del tempo, stava per diventare un po’ pericolosa. Ben venga questa nuova faccia. Naturalmente è un mio pensiero, la mia famiglia è sempre cresciuta qui. L’augurio più bello sarebbe quello di rivedere questa piazza pullulare di gente non appena il Covid, questa brutta pandemia, ci avrà lasciato. Io l’ho vissuta un po’ marginalmente da piccola, mia madre invece è proprio cresciuta qui facendone uno dei posti principali della sua infanzia».

Damiano, titolare della pizzeria Only Pizza & Love, riprende il pensiero della “vicina” puntando sul discorso-fontana: «Sono d’accordo al rifacimento di piazza Diaz e sono d’accordo nell’iniziare con la fontana. Fa piacere che siano intervenuti anche sugli alberi e sulle radici, dando una sistemata anche al prato. Questa è una piazza importante, non è sempre curata dal punto di vista del verde ma stanno lavorando con impegno. Sarebbe fantastico tornare a vivere al cento per cento la piazza, i lavori ci sono e stanno rendendo tutto più bello. La fontana è bella, mi piace molto, e dona subito un impatto diverso».