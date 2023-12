Nuova palestra e restyling dell’ex convento, Castelfidardo fa il pieno di investimenti

CASTELFIDARDO – Due maxi interventi sono in partenza a Castelfidardo. Una struttura moderna all’insegna dell’efficientamento energetico, 800 metri quadri in cui troveranno collocazione un campo da basket e volley più l’area degli spogliatoi: la realizzazione della palestra al servizio della sede fidardense dell’istituto superiore Laeng Meucci è in prossimità di cantierizzazione con ultimazione prevista nel 2025. L’ha reso noto la Provincia di Ancona, che ha ottenuto il finanziamento di due milioni e 320 mila euro nell’ambito della missione “potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola” e si sta attenendo alle stringenti tempistiche di consegna dei lavori imposti dal Pnrr. Un iter lungo e travagliato che finalmente si sblocca; il progetto non era rientrato inizialmente nella ristretta cerchia dei beneficiari ma ha poi fruito di uno scorrimento nella graduatoria. «L’azione di sollecito svolta dalla nostra Amministrazione affinché per questo impianto si potesse attingere alle risorse del Pnrr dopo che era stato cancellato dal piano delle opere pubbliche provinciali, ha trovato riscontro e una volontà comune nel presidente Carnevali che ringraziamo per l’impegno. Con questo tassello si completa il polo scolastico di via Montessori che entro pochi anni cambierà volto alla città ampliando l’offerta e le infrastrutture a disposizione dei nostri giovani», commenta il sindaco Roberto Ascani. «La Provincia sta procedendo secondo il calendario imposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede scadenze ferree per i progetti inerenti l’edilizia scolastica – dice il presidente della Provincia Daniele Carnevali -. La consegna al Meucci rientra nel piano delle attività che la Provincia sta portando avanti con continuità dal punto di vista dell’edilizia. Abbiamo infatti consegnato la settimana scorsa anche i lavori per la riqualificazione degli impianti sportivi all’aperto sia del liceo Da Vinci di Jesi che dell’Itis Merloni di Fabriano, per un importo complessivo di circa un milione e 200mila euro. Inoltre sempre della stessa missione fa parte l’intervento di riqualificazione e miglioramento sismico delle palestre del Liceo Cambi di Falconara, i cui lavori dell’importo di circa due milioni e centomila euro saranno consegnati entro il corrente anno. Ringrazio il settore edilizia per il lavoro svolto e lo sforzo profuso nel mettere a terra questi importanti finanziamenti».

Il convento

C’è poi il finanziamento di due milioni e novecento mila euro per completare il recupero e il miglioramento sismico del complesso dell’ex convento Sant’Agostino. Un importo spalmato su più annualità, assegnato al Comune dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Cultura nell’ambito degli interventi di tutela e promozione del patrimonio culturale e storico (legge 190/2014). Si tratta di un ulteriore stralcio dei lavori di restauro e risanamento conservativo che interessa i tre corpi di cui è composta la struttura. Grazie allo stanziamento di 660mila euro a fondo perduto dell’Ales, braccio operativo del Mibact, e ai fondi comunali (229mila euro circa), alcuni ambienti sono già stati messi in sicurezza e resi fruibili, sistemando sottofondazioni, servizi e tetto. Questa seconda tranche andrà a completare l’opera, intervenendo sul piano intermedio e primo, realizzando collegamenti privi di barriere architettoniche ed effettuando la sistemazione esterna dell’area (marciapiedi, piantumazione e illuminazione), con progettazione a carico dello stesso Ministero. Uno spazio dagli aspetti storici ed architettonici rilevanti, che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di destinare a finalità culturali, formative e divulgative del patrimonio artigianale degli strumenti musicali ospitando un laboratorio di liuteria e rendendolo sede istituzionale per la candidatura Unesco della fisarmonica.