Nuoto, super Bonvini: per il falconarese tre medaglie agli Europei di Madeira

ANCONA – Tre medaglie agli Europei di nuoto master che si sono conclusi la scorsa settimana sull’isola portoghese di Madeira: le ha conquistate il nuotatore falconarese della Vela Nuoto Ancona Nicholas Bonvini, ventottenne che ha imposto il suo passo a numerosi avversari, centrando prima la medaglia d’argento categoria M25 negli 800 stile libero (con personal best), quindi il bronzo nei 200 stile libero e infine ancora l’argento in uno strepitoso 400 stile libero in cui ha realizzato anche il suo nuovo primato personale. Grande la soddisfazione per l’atleta falconarese come per la società anconetana guidata dal presidente Igor Pace.

«Dopo gli Europei di Roma nel 2021 mi ero prefissato di riprovarci e arrivare a questo appuntamento al meglio della condizione, mentale, ancor più che fisica – commenta Nicholas Bonvini –. L’obiettivo principale era divertirmi poi il resto sarebbe venuto da sé, quest’anno per me è stato un anno di cambiamenti e mi sono prefissato di rendermi più partecipe e di mettermi a disposizione del gruppo. Ora che mi guardo indietro capisco quanto lavoro ci sia stato in acqua e fuori. Ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre e mi ha accompagnato in questa “avventura”, il gruppo di Chiaravalle per il supporto morale, il coach Peppe per la pazienza e l’impegno giornaliero, il mio mentore Enrico per la caparbietà con cui mi ha spinto a riprovarci, i miei amici anche extra nuoto per il tifo: un ringraziamento speciale alla mia socia e mental coach Giulia, tra qualche mese ricambierò il favore. Ringrazio tutti, perché questi traguardi non sono individuali, ma di tutti».

A Madeira Nicholas Bonvini, che si allena quotidianamente nella piscina di Chiaravalle, era accompagnato dal compagno di squadra Teobaldo Norelli, che ha fatto anche lui onore alla sezione master della Vela Nuoto Ancona con un sesto posto nei 50 stile libero e un quarto nei 100 stile libero, due gare in cui ha stracciato i propri personali fissando nuove asticelle da provare a superare ancora nei prossimi mesi. La stagione, infatti, è entrata nel vivo: la squadra che conta oltre ottanta atleti e che si allena tra le piscine di Ancona e di Chiaravalle, coordinata dal vicepresidente e nuotatore Andrea Consolani, è pronta a entrare in acqua nel prossimo meeting di Riccione, fissato il 2 e 3 dicembre, e quindi ai successivi campionati italiani in vasca corta a Torino, in programma dall’8 al 10 dicembre.