Nuoto, al Settecolli Alessandro Ragaini sfiora il podio nei 200 farfalla

ANCONA – Il nuoto marchigiano ha lasciato il segno alla 61esima edizione del Settecolli, andata in scena allo Stadio del Nuoto di Roma. Una spedizione ricca di soddisfazioni, con Alessandro Ragaini del Team Marche/Carabinieri assoluto protagonista. Il nuotatore di Castelplanio ha regalato emozioni forti nei 200 farfalla, conquistando uno splendido quarto posto che vale anche il secondo posto tra gli italiani. Solo Alberto Burdisso è riuscito a precederlo in una finale che ha visto Ragaini migliorare il proprio record personale con un eccellente 1’56″29. Meno fortunato nei 200 stile libero, dove ha scelto di non partecipare alla finale B. «Alessandro è partito con la nazionale per il Settecolli subito dopo l’esame orale della maturità – racconta il coach Andrea Cavalletti, tecnico del Team Marche che da sempre allena l’azzurro –, la prima gara dei 200 farfalla è andata molto bene, in finale ha fatto il suo tempo migliore dietro a tre giganti della specialità, compreso il bronzo olimpico Burdisso. Il giorno dopo i 200 stile libero dove purtroppo non è andato come avrebbe potuto, forse bloccato da energie nervose».

Prestazioni di alto livello anche per gli altri rappresentanti delle Marche. Lucia Principi si è distinta con una doppia qualificazione: finale A nei 200 rana e finale B nei 100 rana. Emanuele Costanza ha centrato la finale B nei 200 farfalla, mentre Filippo Mazzieri e Giada Del Medico hanno completato la rappresentanza della Nandi Ars Loreto. Menzione speciale per il giovane Matteo Busilacchi, che dopo aver staccato il pass per la finale B nei 400 stile libero ha dovuto rinunciare alla gara per volare in Slovacchia. Il diciottenne, infatti, è impegnato agli Europei Juniores di Samorin, dove difende i colori azzurri nei 400, 800 e 1500 stile libero. Elisa Pignotti del Pool Nuoto ha dovuto fare i conti con problemi fisici, limitandosi ai soli 200 stile libero prima di rientrare a San Benedetto. Presente anche Alessio Fiorani nei 400 misti per il Team Marche. Da segnalare, infine, l’ottima prestazione di Veronica Santoni, atleta marchigiana tesserata per l’Aniene/Fiamme Oro, che ha chiuso al quarto posto nei 1500 stile libero, confermando il valore del movimento natatorio regionale anche oltre i confini marchigiani.