Nuoto marchigiano, tutto pronto per i Campionati Assoluti di Riccione

ANCONA- L’agenda del nuoto nazionale è molto fitta in questo periodo. Tra le date cerchiate in rosso c’è sicuramente quella relativa al prossimo 17-19 dicembre con i campionati Assoluti che si disputeranno a Riccione. Nella delegazione marchigiana sono tanti gli assi pronti ad essere giocati nella speranza di far registrare un medagliere di tutto rispetto.

Al momento per gli Open invernali in vasca lunga risultano iscritti sei marchigiani tesserati per società locali, nella fattispecie Emanuel Turchi (50-100-200 dorso), Veronica Montanari (50-100-200 dorso) ed Eugenio Vecchietti (100 farfalla) per la Vela Nuoto Ancona; Arianna Brega (50, 100 rana), Filippo Coacci (200 rana) e Martina Rombaldoni (50-200 stile libero) per la Vis Sauro Nuoto Team.

Tra i marchigiani che militano nelle società di tutta Italia e che saranno presenti a Riccione, oltre al blasonato Filippo Magnini nei 100 e 200stile (Nuotatori Milano) figurano la fanese Aurora Ponselè (Aniene) nei 1500 stile, l’elpidiense Veronica Santoni (Aniene) nei 1500 stile libero, e il sambenedettese Stefano Di Cola (Marina Militare) nei 50-100-200 stile libero.