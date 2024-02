Nuoto, due record italiani per i master della Vela Ancona, ancora campione regionale

ANCONA – Due record italiani in un pomeriggio alla piscina di Fabriano. E il titolo di campioni regionali di nuoto master. Li hanno conquistati domenica 11 febbraio in vasca i nuotatori master della Vela Nuoto Ancona. Se, da un lato, il titolo di campioni regionali è “solo” la conferma di quanto fatto negli anni precedenti, dall’altro i due record italiani, uno individuale con Emanuel Turchi e uno in staffetta, costituiscono invece una novità interessante. Dopo il record europeo ottenuto ai Campionati Italiani di Torino lo scorso dicembre nei 100 dorso M25, infatti, stavolta l’anconetano di Osimo Stazione ha battuto il record italiano nella sua gara preferita, i 200 dorso, stabilendo il nuovo primato nazionale in vasca da 25 metri categoria M25 con 2’00”77. Una grande giornata, quella di Emanuel Turchi, che CentroPagina aveva intervistato anche dopo la performance di Torino, che domenica pomeriggio ha poi spinto la staffetta 4×50 mista maschile M100 alla conquista del record italiano con 1’43”50 (il precedente era 1’44”19 della Nautilus Roma e reggeva dal 2016, ndr) aprendo a dorso da primo frazionista, insieme poi a Nicholas Bonvini, Eugenio Vecchietti e Leonardo Belfioretti.

Un traguardo storico per la squadra dorica, festeggiato con la conferma del titolo regionale: «A fianco alla staffetta eclatante che ha battuto il record italiano, però, abbiamo potuto schierare tante altre staffette estremamente competitive – spiega Andrea Consolani nuotatore e coordinatore del settore nuoto master della Vela Ancona –, come le categoria M200 (somma delle età, ndr) sia al maschile che al femminile con prestazioni di spessore a livello nazionale. In generale siamo riusciti a confermarci campioni regionali master anche quest’anno, anche con un buon margine sulla Rari Master Pesaro, giunta seconda, grazie sicuramente agli innesti importanti della stagione, giovani che hanno smesso lo scorso anno l’attività agonistica, oltre ad alcuni ragazzi che nuotavano a Falconara che si sono uniti al nostro gruppo di Chiaravalle. Certamente, però, analizzando i risultati, si nota come al risultato complessivo siamo arrivati grazie alle numerosissime prestazioni di alto livello, distribuite su tutti gli atleti, cosa che ci ha permesso di avere 50 prestazioni, tante sono considerate ai fini della classifica, tutte estremamente elevate nel punteggio».