Numana, vertice sul turismo in vista dell’estate tra eventi e restyling

Il 2021 ha segnato un più 22,3% di presenze sul 2020 e un più 2,3% sul 2019 (pre covid). Ecco le novità per quest'anno

NUMANA – L’emozione di tornare a incontrare gli operatori turistici in presenza dopo due anni di riunioni online è stata grande ieri sera, 3 marzo, per il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, pronto a preparare la stagione estiva 2022 e forte dei risultati dell’estate scorsa, quando la città ha raggiunto il terzo posto nelle Marche con 634mila e 684 presenze e solo dopo città più grandi come Senigallia e San Benedetto. Il 2021 numanese ha segnato un più 22,3% di presenze sul 2020 e un più 2,3% di presenze sul 2019 (pre Covid). Un ulteriore eccellente risultato è l’aumento della permanenza media del turista che al 2019 era di 6,2 fino ad arrivare al 6,5 del 2021.

Soddisfatto e al lavoro per la sfida estiva anche il governatore Francesco Acquaroli che ha affiancato il primo cittadino e non ha mancato di toccare anche la spinosa questione delle concessioni balneari, sperando che il governo possa ripensare il ricorso alle aste, e quella della sistemazione del porto. Grazie alle imprese del turismo balneare e non solo le Marche sono state proiettate lontano, ha ribadito.

Numana e il successo dell’estate 2021: i numeri

Si conta intanto di replicare il successo dell’estate scorsa. «Le strutture ricettive sono state occupate al 95 per cento a luglio, al 100 per cento fino al 5 settembre e all’80 fino a metà mese. Giugno ha visto una concentrazione di presenze soprattutto nei weekend con una stima del 50 per cento del tasso di occupazione turistica – dice Tombolini -. Più di 13 milioni e 600mila persone sono state raggiunte grazie a una promozione diversificata tra media e tv nazionali, social media e sito turismonumana.it. Il cartellone sarà inaugurato il 25 giugno con eventi programmati fino al 18 settembre: torneranno quelli tradizionali come la Conero Running il 24 aprile, il concerto all’alba del 14 agosto e il Gran galà della danza. Tornano i rilasci di tartarughe e sarà ripristinata la caletta. Il trasporto turistico gratuito sarà prolungato fino al 25 settembre. Il 2021 ha registrato il record di utenti con 122mila e 986 persone trasportate.

Alcune strutture turistiche saranno riqualificate, come l’ex Santa Cristiana, l’hotel Alessandra, sarà aperto il nuovo hotel e residence Maison Pietra Bianca a Marcelli (ex hotel Mimosa e residence il Faro) e partirà il progetto di un hotel 5 stelle Vista hotel Numana al posto dell’attuale hotel Sorriso».

Per quanto riguarda i lavori pubblici sarà varato il nuovo piano regolatore spiagge con la collaborazione dello studio Oresti architetti, allestita la nuova illuminazione prevista in tutto il territorio comunale, partirà il restyling di piazza Nuova e del Belvedere e le asfaltature e i marciapiedi per un budget di circa 330mila euro.