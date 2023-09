Numana, un lupo a passeggio in centro alle 2.30 di notte – FOTO

L'esemplare è stato visto girare tra le auto in sosta: attimi di paura per chi ha scattato le foto, anche se l'animale sembrava tranquillo e abbastanza innocuo

NUMANA (ANCONA) – Attimi di paura, in centro, a Numana, per l’avvistamento di un grosso esemplare di lupo a passeggio tra le auto in sosta. L’esemplare, che parrebbe essere di giovane età, è stato visto e videoregistrato da un ragazzo che lavora là, ma che risiede nell’anconetano e che ieri (18 settembre) ha postato la ripresa su Instagram.

L’animale è stato immortalato attorno alle 2.30 di notte del 18 settembre, mentre passeggiava indisturbato tra le auto in sosta. Non era con il branco, era da solo e stava attraversando la strada in prossimità delle strisce e schivando i segnali stradali. Dalle foto, sembrerebbe tutt’altro che pericoloso o spaventato. Il lupo, dal manto grigio e dalla camminata elegante si stava dirigendo in centro, a due passi dal mare.

Non è la prima volta che si segnalano lupi in zona urbana. L’ultimo avvistamento risalirebbe allo scorso luglio (il 6, precisamente). A Sirolo, invece, i lupi sono stati visti più di recente, verso agosto. Qui, il sindaco – Filippo Moschella – ha più volte ribadito come vada tenuta la guardia alta nei confronti di questi animali.

Lo stesso primo cittadino di Sirolo aveva poi dispensato consigli alla cittadinanza, invitandola a non avvicinarsi ai lupi, a non cercare di fare foto insieme e a non somministrargli cibo. Ad Ancona, a pochi chilometri da Numana, la natura si sta da tempo riprendendo i suoi spazi: appena una settimana fa, ad esempio, è stato visto un tasso vicino ad un gatto.

I due animali sono stati fotografati vicini, per le strade del capoluogo regionale. I cinghiali sono invece ormai un must per gli anconetani. Gli ungulati vengono spesso visti passeggiare nei pressi del palazzo della Regione, tra via Tiziano e via Santo Stefano, ma anche a borgo Rodi, nel rione Adriatico.