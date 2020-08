Tragedia al porto di Numana, giovane affoga in mare

NUMANA – Tragedia nel pomeriggio di oggi 29 agosto a Numana. Il cadavere di un giovane uomo di 35 anni è stato recuperato dall’idroambulanza della Croce Rossa di Ancona, nello specchio di acqua tra Sirolo e Numana davanti alla Grotta dei Lavi. Sul posto l’ambulanza del 118 e l’eliambulanza Icaro che si è alzata in volo dalla base di Falconara Marittima. La vittima è residente a Castelfidardo.

Per il giovane però non c’è stato nulla da fare: era già in arresto cardiaco da diverso tempo e, nonostante la tempestività dell’intervento, reso complesso dal mare mosso, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato ripescato dalle acque intorno alle 15 di oggi (29 agosto). Alla base della tragedia probabilmente un malore.

La salma, condotta al porticciolo di Numana, resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

