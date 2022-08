Numana, tornano i fuochi d’artificio a Ferragosto. E poi concerto all’alba e Dario Vergassola

NUMANA – L’emergenza Covid aveva frenato le celebrazioni ferragostane in Riviera, con buona pace degli operatori e dei tanti amanti dei fuochi artificiali tra tutto, che illuminavano la notte tra il 14 e 15 agosto. Quest’anno si celebra la rinascita e il loro ritorno. I due grandi appuntamenti entrati nella tradizione dell’estate numanese sono confermati, il concerto all’alba e la festa della Madonna Assunta con lo spettacolo pirotecnico. A partire dalle 21.15 di domenica 14 al porto turistico di Numana è in programma l’emozionante festa della Madonna Assunta, con la suggestiva e tradizionale statua della Madonna che emerge dall’acqua e i fuochi d’artificio finali.

Organizzata in collaborazione tra il Comune di Numana, la Lega navale italiana – sezione di Numana, le parrocchie Cristo Re e Santa Maria Stella del Mare, la società Traghettatori Riviera del Conero e la società cooperativa Ormeggiatori di Numana, il programma in dettaglio si aprirà con la toccante cerimonia che vedrà la statua della Madonna, sollevata dai sub volontari della locale Lega Navale, emergere dalle acque del porto per poi proseguire nella tradizionale processione e Santa Messa all’interno dello spazio portuale concelebrata da monsignor Angelo Spina. Al termine della santa messa, la statua della Madonna sarà portata in processione in mare assieme alle imbarcazioni allineate in corteo per assistere allo spettacolo pirotecnico previsto per le 23.30 nello spazio marino antistante il lungomare nord, che concluderà i festeggiamenti della manifestazione.

Il concerto all’alba

La Madonna in mare a Numana

Giunto alla sua decima edizione, il concerto all’alba, sotto la direzione artistica del maestro Marco Santini, ospiterà un ensemble musicale d’eccellenza con Rosa Sorice (soprano), Marco Pangrazi (tastiere), Marco Lorenzetti (batteria), Emanuele Gatta (chitarra), Maurizio Scocco (basso) e un complesso di archi. Special Guest sarà la giovane pianista ucraina Diana Dvalishvili, di appena 10 anni ma già un talento al pianoforte, fuggita dalla guerra in Ucraina lo scorso marzo e rifugiatasi nella Marche, dove ha anche iniziato a frequentare il Conservatorio di Pesaro. La musica sarà accompagnata dall’esposizione delle opere del pittore Franco Fontanella, artista marchigiano che immortala la splendida realtà dei nostri paesaggi. L’evento è presentato da Lucia Santini e Maurizio Socci e l’appuntamento è alle 5.15 a piazza Nuova (centro storico, dietro alla chiesa del Ss. Crocifisso). L’evento è gratuito e non necessita di prenotazione, i posti a sedere sono disponibili fino ad esaurimento e l’area sarà accessibile a partire dalle 4.45. Il Comune di Numana offre la possibilità di usufruire gratuitamente di navette speciali.

Appuntamento con Vergassola

C’è anche un altro bell’appuntamento in programma per il weekend ferragostano. “Non a voce sola”, nella sua tredicesima edizione, prosegue la sua mission alla scoperta del mondo femminile e delle sue infinite declinazioni per capire e comprendere lo spirito dei tempi. Quest’anno il fil rouge è il salto, ovvero il salto che ogni volta l’essere umano fa da epoche storiche e preistoriche alla conquista di un pezzetto in più di mondo fisico e concettuale. Per il suo nono appuntamento la rassegna approda a Numana dove giovedì 11 agosto alle 21.15 in piazza del Santuario, Dario Vergassola, assieme al cantautore David Riondino, torna protagonista con un piccolo spettacolo dal titolo “I nostri classici”. Attraverso questo spettacolo racconteranno il salto dall’esperienza personale al concetto di modello nel mondo maschile e femminile.