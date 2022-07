Numana, in spiaggia con il cane senza museruola e guinzaglio: scatta la multa da 200 euro

Un uomo del posto è stato multato per aver portato il cane in spiaggia senza museruola e guinzaglio creando scompiglio

ANCONA – Va al mare con il cane senza guinzaglio, multa da 200 euro per un uomo del posto. È successo a Numana. La persona in questione stava camminando con il proprio cane, un animale di grosse dimensioni, a pelo lungo, nel tratto di spiaggia libera nei pressi del molo di Numana, senza museruola e senza guinzaglio, permettendo al cane di entrare in acqua mentre erano presenti numerosi bagnanti.

Ad intervenire, è stato un poliziotto della Questura di Ancona, libero dal servizio, che si trovava in spiaggia lo scorso 5 giugno. L’agente, sentendo che alcuni bagnanti stavano discutendo animatamente con il padrone del cane che, nonostante una sorta di protesta collettiva, continuava imperterrito ad “allenare” l’animale, facendolo entrare continuamente in acqua, lanciando dei sassi e chiedendo all’animale di fare il cosiddetto “riporto”.

Inoltre, l’animale uscito dall’acqua, si scuoteva per asciugarsi, a pochi centimetri dai bagnanti presenti con zaini e asciugamani sull’arenile. Dal momento che l’uomo non mostrava l’intenzione di allontanare il suo cane, nonostante le proteste dei bagnanti, il poliziotto si è visto costretto ad intervenire, qualificandosi e rimarcando al proprietario dell’animale come il suo comportamento avesse creato proteste e scompiglio tra i bagnanti e fosse comunque in contrasto con quanto prevede l’ordinanza della Guardia Costiera e i relativi regolamenti comunali sull’accesso degli animali alla battigia.

Alcuni bagnanti hanno riferito al poliziotto che l’uomo, aveva l’abitudine di far portare il cane in spiaggia nonostante il divieto. La Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona, in seguito alla relazione dal poliziotto intervenuto, proprio questa mattina ha proceduto a notificare all’uomo una multa di 200 euro.