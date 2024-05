Numana, special Triathlon per la fibrosi cistica

NUMANA – È tutto pronto per la grande impresa di Fabio Guiotto: tra venerdì 10 e domenica 12 maggio percorrerà i 400 chilometri che dividono il suo paese di origine Valdagno, in provincia di Vicenza, dalla bellissima Numana, regina del Conero, utilizzando le tre discipline del triathlon (corsa, bici e nuoto). Un’impresa non solo sportiva, ma pensata per far conoscere la fibrosi cistica, malattia genetica “invisibile” per la quale a tutt’oggi non esiste una cura. Da sempre appassionato di sport, Fabio negli ultimi anni si dedica alla triplice disciplina del Triathlon, con la squadra di Civitanova Marche. Scontratosi con la fibrosi cistica alla nascita del figlio Davide nel 2006, Fabio crede fortemente nel potenziale terapeutico e comunicativo dello sport. Grazie al confronto con Raffaella, compagna di vita e Vice Presidente di Lifc Marche, nasce l’idea di realizzare questo evento sportivo per parlare di fibrosi cistica e raccogliere fondi da destinare al centro di cura marchigiano. Fare sport è certamente un’attività benefica per tutti, ma per i pazienti di fibrosi cistica è una vera e propria terapia, che si somma alla fisioterapia respiratoria e all’assunzione di farmaci per contenere i danni polmonari tipici della malattia. La fatica di Fabio in questa impresa simboleggia quindi quella che fanno le persone con fibrosi cistica per portare avanti nella loro quotidianità le terapie, i ricoveri, le difficoltà correlate al gesto più semplice e istintivo: il respiro.

La manifestazione

La manifestazione ha avuto inizio venerdì 10 maggio, con ritrovo alle 18 al Baito, zona “ex inceneritore” di Valdagno: ci saranno musica e stand gastronomici per sostenere Fabio alla partenza, che avverrà alle 21. L’atleta percorrerà di corsa i 40 km della ciclabile Agno-Guà che da Valdagno porta a Lonigo, sempre in provincia di Vicenza. Dopo qualche ora di sosta e ristoro, ripartirà alle 5 di sabato 11 maggio in bicicletta: 350 km che lo porteranno in tarda serata fino alla Baia di Portonovo, Ancona. Dopo una ulteriore sosta, la sfida proseguirà con la parte nuoto: 10 km all’ombra del Conero per giungere da Portonovo a Numana. Aspettando l’arrivo di Fabio, domenica 12 maggio da mezzogiorno al porto di Numana si svolgerà un incontro informativo organizzato da Lifc Marche su fibrosi cistica e sport. Poi comincerà la festa con dj set, stand enogastronomici e dalle 17 il concerto della girlband Le Paillettes. Molte le aziende, grandi e piccole, locali e nazionali, che hanno dato il loro supporto alla Lifc Marche per questo evento, un’ottima occasione per mettere in luce le grandi potenzialità dello sport come motore di aggregazione e utilità sociale. È ancora possibile contribuire partecipando agli eventi in presenza o facendo una donazione online sulla piattaforma Rete del Dono. Tutti i fondi raccolti serviranno ad acquistare attrezzatura sportiva da installare presso il Centro Fibrosi Cistica marchigiano, per un sostegno concreto alle persone con fibrosi cistica nella loro quotidiana lotta alla malattia.