Numana, scontro frontale tra auto: due persone finiscono al Pronto Soccorso

L'incidente è accaduto questa mattina, mercoledì 18 agosto, in via del Musone, intorno alle 10.45. In fase di accertamento le cause del sinistro. Coinvolto un giovane di Civitanova

NUMANA – Impatto frontale tra due vetture: i conducenti finiscono al Pronto Soccorso. L’incidente è accaduto questa mattina, mercoledì 18 agosto, nel comune di Numana in via del Musone, intorno alle 10.45. In fase di accertamento le cause del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Osimo con un’autobotte per la messa in sicurezza della zona. Sul Posto anche la Polstrada e la Polizia locale.

Su una delle due auto viaggiava una coppia di Numana e sull’altra un giovane di Civitanova. La conducente di Numana è stata portata al Pronto Soccorso di Torrette ad Ancona; l’altra persona al Pronto Soccorso dell’ospedale di Osimo. Non sono gravi. La strada e rimasta chiusa per mezz’ora per i rilievi. La Polizia locale di Numana guidata dal comandante Roberto Benigni e dall’ispettore capo Marco Renzi ha effettuato i rilievi con cinque operatori svolgendo il senso unico alternato per un’ora.