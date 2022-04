Numana, schianto alla rotatoria del Taunus: danneggiato palo dell’illuminazione pubblica, rintracciato l’autore

L'incidente era avvenuto ieri sera, in via Lauretana. L'automobilista però si era allontanato. Ora ha presentato richiesta per risarcire i danni al Comune di Numana

NUMANA – È stato rintracciato l’automobilista che nella serata di ieri si è schiantato contro il palo dell’illuminazione pubblica posta al centro della rotatoria nella parte bassa del Taunus a Numana, in via Lauretana. In seguito all’impatto il palo si era reclinato rendendo pericolosa la circolazione stradale riferisce il comandante della Polizia Locale di Numana Roberto Benigni che ha indagato sulla vicenda. L’automobilista però si era allontanato dalla zona del sinistro.

Un ispettore della Polizia Locale di Numana, giunto sul posto, nonostante la pioggia battente e anche se in quel momento era fuori servizio, aveva messo in sicurezza la zona per evitare rischi agli automobilisti che potevano transitare in zona.

Il palo danneggiato

Alla base dell’incidente, stando a quanto riferisce la Polizia Locale, sarebbe stata la velocità sostenuta tenuta dall’auto al momento dello schianto. La Polizia Locale di Numana è riuscita a risalire al conducente dal numero di serie della griglia e del copri fanale che il conducente ha lasciato a terra insieme a pezzi della carrozzeria dopo lo schianto.

Visionate anche le immagini delle telecamere Selea e di quelle di sicurezza. Il conducente è stato individuato grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Castelfidardo guidata dal comandante Paolo Tondini. Il veicolo rintracciato mostrava gli stessi danni registrati dalle telecamere e corrispondenti ai pezzi lasciati sul terreno. Il conducente ha ammesso le proprie responsabilità e ha richiesto di risarcire i danni al Comune di Numana. «Un grande successo per il lavoro delle due Polizie Locali – spiega il comandante della Polizia Locale di Numana Roberto Benigni -. È stato un lavoro non semplice».