Numana, rinvenuto cadavere sulla spiaggia

NUMANA – Poco dopo le 6.30 di stamattina, 19 maggio, è stato trovato un cadavere lungo la spiaggia di Numana. Si tratta di un uomo. E’ stato rinvenuto da una persona che stava facendo una passeggiata lungo la riva con il metaldetector e che, accortosi di ciò che aveva davanti, ha subito chiamato i carabinieri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari della Compagnia di Osimo e i colleghi di Numana.

Stando alle prime informazioni sommarie, il cadavere potrebbe essere rimasto in mare per diverso tempo, forse qualche mese, dato che il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Non sarebbe italiano, dato che non risulta alcuna denuncia di scomparsa. Potrebbe essere stato un pescatore, aveva guanti di lavoro addosso. Al momento i militari stanno indagando per risalire alla sua identità. Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuto anche il medico legale per effettuare tutti i rilievi e gli accertamenti di rito prima di procedere con l’esame autoptico.