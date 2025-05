Numana, presentata la stagione degli eventi estivi

NUMANA – Decine di eventi animeranno l’estate 2025 di Numana, un calendario pensato per coinvolgere tutte le generazioni, tra spettacoli, musica, cultura, divertimento e meraviglia. A inaugurare la stagione sarà, sabato 21 giugno, lo show musicale “History of dance” by Hbh Band, un viaggio scatenato tra le hit dagli anni Sessanta ai Duemila, nella splendida cornice di piazza del Santuario. Grandi nomi per una grande estate. Tra gli ospiti più attesi spicca Giulio Golia, volto storico de Le Iene, che si racconterà in una serata speciale domenica 6 luglio. In ambito giornalistico nella rassegna “Parlare Futuro summer”, ospiterà Francesco Borgonovo (20 luglio), vicedirettore del quotidiano La Verità, mentre Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24, il 28 giugno porterà in scena lo spettacolo “Via Crux”, un evento dissacrante e tagliente. Il 7 agosto è atteso anche Diego Fusaro, tra i filosofi più discussi del dibattito pubblico italiano, che interverrà con il provocatorio “Marx a Wall Street”.

Gli altri eventi

Non mancherà il racconto del costume e della musica italiana con il celebre critico musicale Dario Salvatori, che il 27 giugno guiderà il pubblico in un viaggio tra le storie del Festival di Sanremo. E per celebrare l’identità televisiva italiana, il 21 agosto accoglieremo due icone come Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, ospiti di una serata piena di racconti ed energia, accompagnati dalla simpatia di un presentatore speciale, Marco Marzocca. Quasi a chiudere la stagione estiva, sabato 30 agosto, sarà il ballerino Kledi Kadiu, protagonista di una serata speciale tra danza e racconto nell’ambito del progetto Movex Camp danza che si svolgerà a Numana. Ampio spazio sarà riservato alla comicità con la nona edizione della rassegna Smile Numana che vede nomi amati dal grande pubblico come Gianluca “Scintilla” Fubelli (1 agosto), volto noto di Colorado e Pechino Express, Antonio Ornano (23 luglio), protagonista di Zelig, e il ventriloquo Andrea Fratellini (23 agosto), vincitore di Italia’s Got Talent. A loro si aggiungono Gianluca Impastato (19 luglio), Maria Pia Timo (16 agosto), e la giovane marchigiana Cecilia Menghini (29 agosto), in una rassegna che unisce talento e popolarità. Le emozioni saranno affidate ai grandi eventi classici dell’estate numanese come il “Gran galà di Danza Coal – De Cecco” (2 agosto), durante il quale festeggeremo la nostra 26esima Bandiera Blu, il concerto all’alba e la festa della Madonna Assunta con il suggestivo momento in cui la statua della Madonna emerge dall’acqua e il grande spettacolo dei fuochi d’artificio finali (14 agosto). Per gli amanti dello storytelling, tornano i monologhi e le lezioni-spettacolo del filosofo performer Cesare Catà con la sesta edizione della rassegna “L’eterno ritorno degli eroi”, tutti i giovedì dal 26 giugno al 24 luglio. Per gli appuntamenti musicali, oltre al già citato concerto all’alba e tanti altri concertini che si svolgeranno nelle varie location , sarà imperdibile la seconda edizione di Eterea – Electronic Sound Visual experience, in programma l’11 e 12 luglio in piazza del Santuario: due serate spettacolari dove musica elettronica, visual art ed effetti speciali. Il 3 agosto, sempre in piazza del Santuario, sarà la volta della Fisorchestra Marchigiana e il 22 agosto lo spettacolo “Nella bellezza infinita” del pianista e compositore marchigiano Fabio Capponi con lo String Quintet accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro. Il 4 luglio il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con il Numana Art festival, festival internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica. Il 6 agosto sarà invece la volta di Games in Time, un viaggio emozionante attraverso la storia del gioco: dai passatempi dell’antica Roma fino ai giochi da tavolo e di ruolo moderni, concludendo la serata con l’incantevole concerto-spettacolo “Tutti pazzi per Disney”, che farà sognare grandi e piccini. A Marcelli, il 17 agosto, appuntamento con Bimbi in Festa, una serata colorata e piena di allegria a cura di Linguaccia & Sorpresa Animations, tra animazione, musica e giochi. Emozioni garantite anche con Il Circo degli Abissi, lo spettacolo circense firmato Circo Takimiri in programma il 26 luglio tra acrobazie e atmosfere marine. Ogni mercoledì sera, tornano le “Letture animate” della Biblioteca sotto le stelle, che accompagneranno i più piccoli in mondi fantastici sotto il cielo estivo di Numana. Il museo Antiquarium si fa esperienza con la rassegna estiva “Antiquarium Summer Time” un calendario di eventi che intreccia archeologia, tecnologia, musica e sperimentazione sensoriale. Percorsi tattili, escape room museali, degustazioni e attività ludiche animeranno le serate estive trasformando il museo in uno spazio dinamico e coinvolgente, capace di affascinare adulti e bambini. Tutti gli eventi organizzati dal comune sono gratuiti.