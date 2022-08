Numana, portafoglio con 8mila euro riconsegnato al proprietario

È stato ritrovato da un cittadino che non ci ha pensato due volte a consegnarlo alla Municipale guidata dal comandante Roberto Benigni

NUMANA – È stata la Polizia locale di Numana a restituire un portafoglio smarrito da un turista abruzzese, reatino di residenza, contenente un assegno da ben 8mila euro e 150 euro in contanti, oltre a tutti i documenti, la patente e alcuni bancomat e carte di credito.

Il portafoglio era stato perso domenica sera (7 agosto) nei pressi dei parcheggi del centro storico e ritrovato da un cittadino che non ci ha pensato due volte a consegnarlo alla Municipale guidata dal comandante Roberto Benigni. Gli agenti si sono attivati immediatamente per rintracciare il turista che, non credendo ai propri occhi, ha voluto ringraziare la professionalità della Polizia e il buon cuore di quel cittadino.

È stata una giornata di ritrovamenti. «Questa mattina abbiamo perso la fede nuziale nel mare a Marcelli. La fede ha un’incisione e la data 25 luglio 2009. Se qualcuno dovesse trovarla vi prego di contattarmi», aveva scritto su Facebook una donna che ieri mattina, grazie al metal detector di un incaricato, ha potuto rimettere al dito il prezioso anello. Commossa per il valore del ritrovamento, l’ha rintracciato per ringraziarlo in maniera sentita e personalmente.