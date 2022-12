Numana, i “Polovers” portano l’ambra al museo

NUMANA – Numana ha accolto l’Oro del Baltico al polo museale dell’Antiquarium statale. Un altro evento dei “Polovers”, gli innamorati di Polonia in Italia, è approdato nelle Marche per dare nuovo lustro ai secolari rapporti che legano i nostri due Paesi. Numana ha inaugurato non solo una mostra ma anche una conferenza dedicata all’ambra dal titolo “Sul sentiero d’ambra – tra Polonia e Italia”, attraverso cui gli organizzatori hanno avvicinato il pubblico a questo testimone unico della storia italo-polacca. L’ambra è una resina indurita di alberi fossili. Per molti secoli è stata una merce popolare e desiderata tanto dagli abitanti nativi della costa baltica quanto dagli italiani, fin da epoca romana.

La mostra fotografica è prodotta da Pan, l’Accademia Polacca delle Scienze – Museo della Terra di Varsavia, e si intitola “L’ambra e i tesori nascosti in essa”, con numerosi scatti del professor Aleksander Chmiel e Marek Wyszomirski. Il suo filo conduttore sono le inclusioni di animali incastonate nell’ambra baltica, dalla collezione della Pan. L’occhio magico della macchina fotografica nelle mani degli autori presenta le inclusioni come oggetti artistici, rivelando nell’obiettivo la loro bellezza unica. Le fotografie sono accompagnate da esemplari originali di ambra baltica dalle forme naturali, attraverso inclusioni animali, fino allo stadio finale, ovvero l’uso della succinite da parte dell’uomo.

L’apertura e la divulgazione

L’apertura della mostra è stata abbinata appunto a una serata di divulgazione storico-scientifica, durante la quale gli ospiti hanno potuto conoscere la storia de “Il Sentiero dell’Ambra” che unisce storicamente la Polonia all’Italia, nonché scoprire le origini dell’ambra, le sue proprietà curative e infine quale ruolo ha svolto nel corso degli anni nella vita umana. Oltre alle foto è stata allestita un’esposizione di manufatti finissimi ed esclusivi prodotti artistici realizzati in ambra a cura di Aleksandra Seghi.

Sotto i portici dello storico Bar Morelli ha trovato spazio un mercatino di piccoli oggetti in ambra della squisita produzione artigianale polacca. L’iniziativa “Polovers” ha ricevuto numerosi patrocini: dell’Ufficio Consolare dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, del Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Ancona, dell’Associazione Italo-Polacca Nuova nelle Marche, del Comune di Numana, dell’Antiquarium Statale di Numana, della Direzione Regionale dei Musei delle Marche ed è gentilmente sostenuto da Morelli 1927. Il progetto è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri polacco.