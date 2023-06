Numana, è morto il velista Vincenzo Graciotti: era stato anche campione mondiale Laser

NUMANA – Addio al signore della vela anconetana. Il mondo velico piange Vincenzo Graciotti, scomparso oggi, 14 giugno, all’età di 66 anni in seguito a un male incurabile. A darne notizia sono state la moglie Monica, le figlie Marea e Salina e il direttivo dello Yacht Club Riviera del Conero, di cui Graciotti era vicepresidente. Nato e cresciuto a Numana, la grande passione per il mare lo ha accompagnato in ogni momento della vita. Dagli esordi sulle barche da pesca del papà, alla leva nel reggimento speciale lagunari Serenissima, fino all’apertura del negozio di articoli nautici, barche a vela, attrezzature, gommoni e motori Seatime, chiuso lo scorso anno. Ma è nel mondo dello sport, sempre praticato sul mare, che Vincenzo Graciotti si è distinto a livello nazionale e internazionale.

Dalla maglia azzurra della nazionale giovanile di vela classe Laser dei primi anni Ottanta, a vari titoli italiani altura e one design, con un prestigioso mondiale master Laser SB20, arrivato nel 2014. Una passione, quella per la vela, che si è sempre impegnato a trasmettere ai più giovani come istruttore federale e come dirigente sportivo. Ha presieduto il direttivo della decima zona Federvela Marche dal 2016 al 2020. Tra i più importanti riconoscimenti ottenuti nell’arco della sua variegata carriera sportiva, il più recente è la Stella di Bronzo Coni al merito sportivo, ottenuta nel 2021, ma anche due medaglie Coni al valore atletico, una d’argento e una di bronzo. Il funerale sarà celebrato venerdì 16 giugno alle ore 15 nella chiesa di Numana.