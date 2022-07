Per soccorrere lo scooterista si è alzato in volo Icaro ma purtroppo l'impatto si è poi rivelato letale: il centauro è morto

NUMANA – Tragedia nei pressi del ristorante Eugenio a Numana, sul lungomare. Uno scooterista, stando alle prime indiscrezioni, si sarebbe scontrato contro un’auto in manovra.

Sul posto il 118 i carabinieri di Numana. L’incidente è avvenuto dopo le 20.30.