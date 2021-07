Paura a Numana, malore in spiaggia per un uomo di 83 anni. Arriva Icaro

NUMANA – Paura in spiaggia a Numana dove un anziano ha accusato un malore. Per soccorrere l’uomo, un 83enne, si è alzata in volo l’eliambulanza Icaro, che ha caricato l’anziano nei pressi del porticciolo di Numana, per trasferirlo d’urgenza al Pronto Soccorso di Torrette. L’intervento intorno alle 11.30 di questa mattina, primo luglio.

Da quanto si apprende l’83enne avrebbe accusato dei problemi cardiaci, forse un’artimia. L’anziano all’arrivo dei soccorritori era cosciente. Attualmente si trova nella sala emergenze del Pronto Soccorso dove i sanitari lo stanno valutando.