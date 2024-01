Numana, l’attore Massimo Boldi fa tappa sul Conero

NUMANA – C’era anche l’attore Massimo Boldi a Numana l’altro giorno, fotografato assieme al sindaco Gianluigi Tombolini. I lavori sono in corso per altri progetti legati alla collaborazione con il regista Enrico Vanzina, che proprio al cinema degli anni Ottanta ha dedicato, da direttore artistico, l’edizione inaugurale del Conero Film Festival (30 giugno-1 luglio dell’anno scorso) a Numana. Quest’anno si dovrebbe allargare anche a Porto Recanati e Sirolo e durerà una settimana. «I ragazzi di oggi sono impazziti per gli anni Ottanta, c’è in loro una grande nostalgia per quel periodo, forse perché vedono in quegli anni una certa ingenuità, leggerezza e uno sguardo verso la speranza di cambiare dopo un decennio difficile. Oggi invece gli italiani sono come li vedi in televisione, rassegnati», aveva detto Vanzina. La manifestazione, ideata e prodotta da Ltm&Partners in collaborazione con la Regione Marche, con il sostegno di Atim, con il patrocinio Fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission, ha avuto fra i protagonisti Christian De Sica, Eleonora Giorgi, Ezio Greggio, Jerry Calà, Andrea Roncato, Marco Marzocca e Daniela Bianchi. La retrospettiva di film comprendeva titoli come “Il piccolo diavolo”, “Sapore di sale”, “Borotalco”, “Sotto il vestito niente”, “Compagni di scuola”, “Non ci resta che piangere”, “Tutta colpa del paradiso”.