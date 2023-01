Il fatto è successo in una pizzeria di Marcelli, Indagano i carabinieri della stazione locale di Numana

NUMANA – Ieri mattina, 5 gennaio, è stato denunciato un furto in un ristorante/pizzeria a Marcelli di Numana. Erano precisamente le 11.48 quando un ladro a volto coperto ha fatto incursione nel locale e trafugato circa 500 euro contenuti nel fondo cassa. Il volto era coperto da un passamontagna. I titolari hanno denunciato il furto alla stazione locale dei carabinieri. Stavano svolgendo dei lavori esterni per innovare la pavimentazione e verso le 11.30 gli operai hanno chiuso il cantiere. Sono andati via e poco dopo le telecamere che puntano sulla cassa hanno ripreso l’uomo mentre agiva.

Questo è il secondo furto dallo stesso modus operandi che viene denunciato in quella pizzeria. Esattamente un mese fa un ladro aveva portato via circa 280 euro dal fondo cassa. Era stato sempre il titolare a chiamare i carabinieri che erano riusciti ad arrestarlo a Porto Recanati. In corso le indagini.