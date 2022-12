Numana, il cantiere dell’ex Santa Cristiana si mette in moto

NUMANA – I lavori all’ex Santa Cristiana a Marcelli di Numana, venduto all’asta l’anno scorso, sono in corso. All’interno del nuovo complesso residenziale, il Costa Conero, sono in vendita appartamenti di varie dimensioni e villini indipendenti, forniti di giardino privato e terrazze vista mare. Le consegne sono previste tra dicembre 2023 e luglio 2024. Sarà realizzato dalla società 24immobiliare spa, con sede a Perugia, composta da soci imprenditori dell’ascolano. Lo studio che ha curato la parte progettuale è quello dell’architetto Piscitelli & associati srl. Un progetto “green” sia per l’impiego di specifiche tecniche costruttive e l’utilizzo di materiali innovativi, quanto per l’importanza che sarà assicurata all’impronta ambientale degli edifici immersi nel verde. Quello “vincente” è stato il settimo tentativo d’asta.

L’ex Santa Cristiana

Il prezzo di partenza era fissato in 22 milioni e 500mila euro, poi è stato abbassato a 16 milioni e 900mila euro e mano a mano, con i vari tentativi andati deserti, è sceso fino ad arrivare a meno della metà della base iniziale. Dietro quel complesso ci sono i ricordi di una generazione. L’hotel venne inaugurato nel 1967 e vide il boom negli anni Ottanta. Nel 2007 l’intera area è stata acquisita dal gruppo Lanari-Camiciola dopo aver ottenuto un prestito milionario da quella che fu Banca Marche. Il complesso è stato abbattuto e al suo posto sono state gettate le basi per la costruzione della “Città ideale” o almeno quella che sarebbe dovuta essere se il finanziamento per realizzarla non fosse stato chiesto alla fallita Banca Marche da parte del costruttore Pietro Lanari.