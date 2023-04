Numana, furto a segno lungomare: preso il ladro

NUMANA e OSIMO – Furto a segno al ristorante dello stabilimento balneare Libeccio 2.0 a Marcelli di Numana lo scorso fine settimana. Un giovane ha agito da solo, quando il locale era chiuso. E’ stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dove il suo viso è stato inquadrato con esattezza e per questo non è sfuggito ai carabinieri, intervenuti sul posto dopo la chiamata dei titolari che, in preda al panico, hanno visto il caos nel loro locale e notato tutto quello che mancava. Il giovane, 30enne del posto, ha trafugato diversi gratta e vinci e parte del fondocassa per migliaia di euro. Avrebbe agito ben due volte, rimanendo all’interno del locale prima e poi, dopo qualche ora, tornando sul posto per completare il colpo. I militari l’hanno portato in caserma a Osimo per ascoltarlo. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per furto a piede libero.

L’intervento a Osimo

Sono arrivati i carabinieri dalla stazione di Loreto invece ieri pomeriggio (25 aprile) al Conad di via Montefanese a Osimo: c’era una donna, in evidente stato confusionale, che lamentava di essere stata aggredita. Il personale non ha esitato a chiamare aiuto. In realtà la signora, straniera, già nota alle forze dell’ordine, si era inventata tutto. Era in preda ai fumi dell’alcol, stato in cui spesso era stata trovata dai militari.

Il ramo caduto

Giornata di interventi per i carabinieri quella del 25 aprile: in via d’Ancona il maltempo ha fatto cadere un grosso ramo su una macchina in transito. Miracolato il conducente della Ford, un 50enne osimano. Per fortuna solo danni al veicolo e un grosso spavento per l’uomo, che non è rimasto ferito. Sul posto sempre i carabinieri di Osimo che hanno fatto intervenire i vigili del fuoco per liberare la carreggiata. Considerando la presenza ai lati di altri alberi pericolanti, via Ancona è stata chiusa al traffico per circa un’ora, permettendo ai pompieri di intervenire con una scala issandosi per oltre 20 metri e rimuovere i rami a rischio crollo e asportando gli arbusti più in balia del maltempo.