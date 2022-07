NUMANA – Sono tanti gli eventi e i progetti che colorano l’estate numanese. Tra questi il più grande, culturale, di poter aprire l’Antiquarium statale appena rinnovato anche di sera e in notturna per la gioia dei turisti e non solo. All’interno dell’iniziativa “La biblioteca sotto le stelle”, organizzata dal Comune di Numana, le letture animate per bambini del mercoledì sera intanto saranno arricchite dalla collaborazione con l’Antiquarium stesso aperto in occasione delle serate “All’Antiquarium, sotto le stelle” fino alle 23.45, con ingresso gratuito.

Il 27 luglio e il 10 agosto la proposta rivolta ai bambini dal personale della Cooperativa Era, sarà seguita da laboratori manuali e da percorsi guidati all’Antiquarium, curati da Nicoletta Frapiccini e legati ai temi trattati, per scoprire i tesori del museo. La prima serata sarà dedicata ai pirati, protagonisti divertenti e strampalati di filastrocche, fiabe e anche della storia del Conero, dove da sempre la navigazione mercantile doveva fare i conti con la pirateria. Un percorso tra fantasia e storia, dove le parole si intrecciano alle testimonianze archeologiche, in questa occasione da “toccare con mano”: un’antica tegola misteriosa, con un disegno che illustra un’imbarcazione che procede a vele spiegate. Come consuetudine le letture si terranno in piazza del Cavalluccio con inizio alle 21.15 senza obbligo di prenotazione.

I lavori a Numana

Numana si fa bella per i turisti. Sono stati completati, nei termini previsti, i lavori di riqualificazione di piazza Nuova che ora si presenta anche più vivibile e sicura. Grazie all’interessamento del consigliere regionale Mirko Bilò, una parte del costo del progetto è stato finanziato con fondi regionali e ha interessato il rifacimento e la messa in sicurezza della pavimentazione, delle fioriere e della fontana. «Ai numanesi e ai turisti l’Amministrazione comunale restituisce, reso ancora più affascinante e sicuro, uno tra i luoghi più belli e tipici di Numana, da cui è possibile godere in ogni momento dell’anno di un panorama unico e irripetibile, dice il sindaco Gianluigi Tombolini -. Oggi la piazza risulta più accogliente grazie ai lavori di sistemazione della pavimentazione, alla messa in sicurezza della fontana, alla creazione di una nuova porzione di selciato in ghiaia e alla realizzazione di una palizzata perimetrale in legno che sembra volerla incorniciare». Si è concluso poi con l’intervento di ripristino del funzionamento idrico, ad opera di Acquambiente, il progetto di restauro conservativo della fontana storica di Numana, posta nella piazza principale. «È tornata a scorrere l’acqua (ovviamente con il sistema di ricircolo) in uno dei luoghi simbolo del nostro paese, una struttura costruita intorno alla metà del Seicento e voluta dai numanesi per l’utilità dei pellegrini. La fontana torna a mostrare la sua antica bellezza e la sua valorizzazione e il suo funzionamento rappresentano un ulteriore tassello del complesso lavoro di riqualificazione urbana che questa Amministrazione comunale porta avanti oramai da diversi anni».