Numana, presentati i dati sul turismo e la nuova stagione estiva

NUMANA – In tanti ieri pomeriggio 7 marzo hanno preso parte all’incontro organizzato dal sindaco Gianluigi Tombolini e dall’Amministrazione comunale sul turismo che si tiene ormai ogni anno al cinema Italia per relazionare i risultati raggiunti nel 2023 e confrontarsi sulla programmazione della prossima stagione estiva. Un’occasione per discutere anche delle iniziative e delle opere pubbliche pianificate, delle opportunità di collaborazione e degli obiettivi comuni per promuovere e sostenere il settore turistico nella Riviera del Conero. Presenti anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il direttore dell’Agenzia per il Turismo delle Marche Atim Marco Bruschini e il direttore Marketing dell’associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito Massimo Paolucci. E’ stato proprio Bruschini ad annunciare una campagna che partirà per conquistare il mercato tedesco e il mega cartellone che da lunedì 11 marzo campeggerà lungo via Cristoforo Colombo a Roma per promuovere il Conero con il pay off “Marche bellezza infinita”.

L’intervento del sindaco Tombolini

Il sindaco Tombolini, tra le righe, ha riconfermato che si ricandiderà per tentare il terzo mandato a giugno nel finire del suo intervento. «Siamo l’unico comune della Riviera del Conero con uno staff dedicato al turismo, un ufficio turismo comunale attivo tutto l’anno e due punti Iat aperti da Pasqua a metà ottobre che garantiscono un’accoglienza turistica qualificata ed eccellente. Recente il trend di riqualificazione delle strutture ricettive (hotel 5 stelle, incremento di hotel a 4 stelle, nuove strutture extra alberghiere di lusso) – ha detto. Nel 2023 a Numana le presenze sono state 555mila e 974 e gli arrivi 100mila e 6 (dati osservatorio regionale sul turismo), numeri che mostrano un lieve calo delle presenze rispetto all’anno precedente (meno 4 per cento) nei mesi di luglio e agosto, con contemporaneo incremento degli arrivi sia rispetto al 2022 che rispetto al 2019 in situazione pre-covid. Una possibile lettura del calo delle presenze è stato individuato nell’impatto emotivo causato da alluvione, inflazione ed effetto rincari che hanno eroso il potere di acquisto. Nel corso della stagione, causa alluvione, l’ufficio turismo, insieme con l’associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito, ha avuto la capacità in corsa di reagire ed adattare le strategie di promozione attivando apposite campagne traffico con video e reel Instagram in Italia e Germania da maggio ad agosto».

I dati degli accessi ai siti

Confrontando gli accessi al sito www.turismonumana.it nel periodo che va dal primo gennaio al primo marzo 2024 con lo scorso anno, è stato segnalato un aumento di nuovi utenti del 125 per cento e della visibilità anche sui social ufficiali TurismoNumana, Facebook (più 18 per cento di copertura e più 358 per cento di visite) e Instagram (più 460 per cento di copertura e più 10,5 per cento di visite). E’ stato poi presentato il video promozionale “Vivi Numana” realizzato con la Omnigraf e il progetto di turismo accessibile “Marche for all” finanziato da fondi ministeriali e regionali che prevede l’installazione di insegne e mappe sensoriali (tre targhe informative in braille in centro storico, al porto turistico e in piazza Miramare) e il rilievo con qr code collegato al sito turismonumana.it. Ulteriormente potenziato l’accesso alla spiaggia accessibile con nuove attrezzature con logo personalizzato e disponibilità di noleggio scooter elettrico per la mobilità per disabilità motoria.

Il calendario estivo

Confermato il prolungamento del servizio di trasporto pubblico gratuito fino a fine settembre; il servizio di trasporto nell’estate 2024 sarà quindi attivo dal 15 giugno al 29 settembre. Il programma dell’estate 2024 si aprirà ufficialmente il 22 giugno con eventi programmati fino a metà settembre. Riconfermati gli eventi tradizionali come la rassegna di comicità “Smile Numana”, il concerto all’alba e a seguire la festa della Madonna Assunta il 14 agosto, il Gran Gala della danza che anche quest’anno sarà sostenuto e sponsorizzato dalla Coal distribuzione e il Festival del Cinema in programma per metà settembre che servirà ad allungare la stagione estiva con un grande evento. «Il 2024 è anche l’anno del “Turismo delle radici” e saranno organizzati eventi dedicati. Inoltre il comune di Numana è in procinto di sottoscrivere un protocollo operativo con il Mic Direzione regionale musei Marche – Antiquarium statale di Numana, la Fondazione Marche Cultura e un gruppo di operatori turistici numanesi per attivare il progetto “Scopri Numana: un mare di cultura”, che includerà incontri, laboratori e tour esperienziali alla scoperta di Numana per offrire un prodotto culturale e di scoperta e visita che vada oltre il mare».

Lavori pubblici

Annunciata la prossima apertura del nuovo polo culturale (riqualificazione della ex scuola Elia) con nuova biblioteca comunale, sala convegni e sala mostre, la messa in sicurezza e valorizzazione ambientale della rupe Sermosi con la creazione di un percorso didattico sulla flora e vegetazione del parco del Conero, il rifacimento degli ingressi del centro storico, del porto turistico e di piazza Miramare, la nuova illuminazione prevista in tutto il territorio comunale, il progetto del nuovo lungomare nord e del porto turistico, il rifacimento dei servizi e delle strutture portuali, l’ampliamento del circolo Acli degli Svarchi, il perfezionamento dei percorsi ciclo pedonali, il noleggio gratuito di otto biciclette elettriche che saranno a disposizione al porto turistico e la conclusione del piano asfalti con l’80 per cento del territorio comunale completamente asfaltato in dieci anni.