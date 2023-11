Numana, finisce contro un lampione e scappa: rintracciato

NUMANA e CASTELFIDARDO – La Polizia locale di Numana, guidata dal comandante Roberto Benigni, è riuscita per la seconda volta in pochi mesi a ritrovare l’autore di un danneggiamento al patrimonio comunale grazie al sistema di videosorveglianza voluto dall’Amministrazione comunale e concordato con la locale stazione dei carabinieri che conta 80 telecamere. Nella notte (6 novembre) una macchina era andata contro uno dei lampioni dell’illuminazione sulla rotatoria bassa del Taunus, per poi sparire senza avvisare le forze dell’ordine. Gli ispettori capo Renzi e Tribuiani, grazie alle immagini delle telecamere posizionate proprio sulla rotonda, sono riusciti ad accertare che una Fiat Punto di un osimano era uscita di strada e salita sulla rotatoria colpendo il palo tanto da farlo vacillare ed inclinandolo, forse per una distrazione visto che la curva non è stata neppure iniziata.

Gli interventi a Castelfidardo

Grande lavoro per la polizia locale intercomunale di Castelfidardo e Camerano che già dalle prime ore della mattina di ieri (5 novembre) è intervenuta per ripristinare la sicurezza di numerose strade interessate da crolli di alberi e ramaglie varie. Il primo intervento era stato segnalato in via 25 Aprile, zona ospedale, dove alcuni utenti denunciavano la caduta di ramaglie che all’arrivo della polizia locale erano già in parte state rimosse da alcuni cittadini con spiccato senso civico. Alla polizia locale, infatti, non restava che delimitare l’area con nastro e avvertire l’ufficio tecnico per i provvedimenti di competenza. Neanche il tempo di completare il servizio che il 112 di Osimo richiedeva l’invio di una pattuglia per un incidente in via Osimana a Camerano dove erano già presenti vigili del fuoco e 118. L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze al conducente, ha richiesto rilievi e viabilità mentre le cause del sinistro sono in corso di accertamento. I rilievi non erano stati neppure completati che già una nuova segnalazione attendeva la pattuglia del pronto intervento nei pressi della località San Rocchetto per una pianta che minacciava il crollo sulla sede stradale, anche questa prontamente messa in sicurezza dagli uomini di piazza Leopardi e relativa comunicazione al cantoniere della Provincia per quanto di competenza. Appena il tempo di archiviare l’intervento che al centralino di piazza Leopardi giungevano altre richieste di soccorso per via La Malfa, via della Battaglia, strada provinciale 2, sempre per crolli di alberi e ramaglie che, grazie anche alla determinante collaborazione del locale ufficio tecnico comunale, sono stati risolti. Stessa cosa nella vicina Direttissima del Conero a Camerano dove un albero si è abbattuto sulla sede stradale.