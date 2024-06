Numana, ciak si gira: Siani e Pieraccioni in città per “Io e te dobbiamo parlare”

Ancona si è già trasformata in un set cinematografico per le riprese che metteranno in vetrina i luoghi più suggestivi del capoluogo dorico

NUMANA – Il centro storico di Numana era semiblindato ieri (26 giugno) per il set di riprese cinematografiche del film di Alessandro Siani “Io e te dobbiamo parlare” che uscirà nelle sale cinematografiche a Natale.

Ancona si è già trasformata in un set cinematografico per le riprese che metteranno in vetrina i luoghi più suggestivi del capoluogo dorico. Protagonisti Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, in una produzione Italian international film con Rai Cinema, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e distribuito da 01 Distribution. A Numana ieri hanno girato in alcuni angoli della “Costarella” e di via Marconi di mattina e di pomeriggio in diversi interni. Curiosi hanno fatto capolino per vedere le scene ma cercare di vedere un’anteprima di quello che sarà una pellicola di certo ammirata da milioni di italiani.

«Grazie a tutti per la comprensione dei limiti al traffico per la riuscita dell’evento, che consentirà a Numana di avere grande visibilità, e che vedrà coinvolti attori di fama nazionale», ha detto il sindaco Gianluigi Tombolini che si è portato sul set per uno scatto con Siani e Pieraccioni. Si dovrebbe girare anche a Osimo nei prossimi giorni. Sono 38 in totale i giorni di produzione, 500 le comparse impegnate nelle riprese. Il calendario degli eventi estivi intanto è iniziato in un clima di entusiasmo.