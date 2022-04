Numana, la cena finisce male per una coppia: lei accoltella lui

L'uomo non è in pericolo di vita ed è stato trasportato al pronto soccorso. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso

NUMANA – Finisce male una cena di compleanno per una coppia. Lei accoltella lui. Il fatto è avvenuto nella notte di oggi, domenica 24 aprile, intorno alle 3 a Numana. La coppia era andata al ristorante per festeggiare il compleanno di lui. Ma finita la serata qualcosa deve essere andata storta, forse anche per colpa dell’alcol. All’uscita dal locale infatti lei ha accoltellato il ragazzo. L’uomo non è in pericolo di vita dopo le cure ricevute al pronto soccorso. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso.