Numana, la carica delle aspiranti Miss Italia al Centro vacanze De Angelis

NUMANA – Sono partiti al Centro vacanze De Angelis di Numana i lavori della giuria per la selezione delle venti miss che andranno alle rappresentanze regionali che già accedono di diritto alla finale nazionale. In palio per quelle bellissime c’è la corona di Miss Italia 2024, edizione numero 86. Sono arrivate in 219, quanti sono i titoli assegnati al termine dei circa 400 eventi organizzati nelle regioni. Presenti tutti i titoli tradizionali del Concorso, compreso Miss Social. Venti ragazze sono già in finale: si tratta delle vincitrici dei titoli regionali. Altre venti saranno invece selezionate da una commissione tecnica. Così si presenta il quadro di Miss Italia 2025.

Le Miss

Le miss aspiranti alla fascia dalle Marche sono: Asia Campanelli di Monte Roberto, Miss Marche, Nazareth Marzoni di Fermo (Miss Social Marche), Asia D’Urzo di Chiaravalle (Miss Sport Givova Marche), Annalisa Pupita di Piobbico (Miss Cinema Marche), Sharon Zeppi di Maiolati Spontini (Miss Sorriso Marche), Alessia Pelliccioni di Ascoli Piceno (Miss Rocchetta Marche), Giulia La Piscopia di Civitanova Marche (Miss Miluna Marche), Antonella Smilari di Fano (Miss Framesi Marche), Chiara Cardelli di Jesi (Miss Eleganza Marche), Gloria Santanafessa di Fermo (Centro Vacanze De Angelis) e Manila Violini di Agugliano (Miss Riviera Marche). Dopo il debutto dello scorso anno, il Concorso è tornato appunto in Riviera del Conero dove, fino al 5 settembre, si svolgono le prefinali nazionali. Successivamente l’attenzione si sposterà su Porto San Giorgio per la finale cui parteciperanno le 40 finaliste. Il titolo sarà assegnato lunedì 15 settembre e la puntata godrà della conduzione di Nunzia De Girolamo.

Le parole della patron

Accolte da Patrizia Mirigliani, nel pomeriggio della prima giornata le miss si sono messe in posa per la classica foto di gruppo e per dare il via all’edizione 2025 del Concorso. «È sempre un’emozione per me – ha detto la patron – conoscere le mie miss che nel periodo estivo si sono ‘sfidate’ nei luoghi più belli d’Italia. L’incontro con le ragazze e con quei 400 occhi che mi guardano fa capire quanti sogni e quante aspettative esse affidano al Concorso. Proprio i loro occhi saranno il punto focale del racconto che quest’anno faremo anche grazie ai “Glam video”, un modo nuovo per far emergere l’anima e il fascino delle ragazze. Miss Italia si rinnova e si impegna a raccontare il Paese attraverso le sue giovani protagoniste, unendo tradizione e innovazione in una manifestazione che da oltre ottant’anni rappresenta un patrimonio culturale e televisivo italiano». In occasione delle finali del concorso Miss Italia 2025, assieme alla Fondazione “Progetti del Cuore”, la Lilt sarà presente per sensibilizzare le donne di tutte le età sull’importanza della prevenzione, offrendo loro visite senologiche ed esami strumentali, oltre a materiale divulgativo e a consigli utili per prevenire e vincere la malattia.